“Doppia preferenza. Unica democrazia”. Domani convegno a Pescara

Sulmona, 10 aprile-Si svolgerà domani, mercoledì 11 aprile a Pescara con inizio alle 9,30 nella sede dell’Aurum, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio, la tavola rotonda sul tema: “Doppia preferenza. Unica democrazia”. In vista del futuro rinnovo del Consiglio regionale dell’Abruzzo, la Commissione regionale Pari Opportunità (CPO) ha organizzato l’incontro per fare il punto sullo stato di attuazione in Abruzzo della normativa nazionale secondo cui le regioni a statuto ordinario devono promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive. I sistemi previsti per realizzare la piena parità sono le quote di lista, l’espressione della cosiddetta “doppia preferenza” e l’alternanza di genere.

“A settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione – dichiara Gemma Andreini, Presidente CPO – l’Italia si trova ancora a fare i conti con una Democrazia imperfetta e non paritaria, spesso a causa di arretramento culturale. Il tema del rinnovamento passa anche e soprattutto da una giusta rappresentanza di entrambi i generi nelle Istituzioni, locali e nazionali”. Il confronto avrà inizio alle 9.30 e vedrà alternarsi nel dibattito studiosi di diritto e rappresentanti istituzionali. Interverranno: il prof. Stelio Mangiameli, Ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Teramo, Marinella Sclocco, assessora alle pari opportunità della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, Consigliera regionale, Alessandra Genco, Consigliera di parità. Nel corso dell’evento sarà presentato il libro “100 donne che cambieranno l’Italia” a cura degli Stati Generali delle Donne. (h. 18,00)