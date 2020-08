Dopo l’Apocalisse ipotesi per una rinascita; il libro di Riccardo Nencini e Franco Cardini

Sulmona,8 agosto- Gli appuntamenti culturali di Rotonda in Arte continuano, e vedono sfilare nella sua passerella eminenti uomini di cultura di tutti i settori. Presentato questo pomeriggio a Sulmona, nella Rotonda di San Francesco, il nuovo libro realizzato da Riccardo Nencini e Franco Cardini, avente il titolo Dopo l’Apocalisse ipotesi per una rinascita, edito dalla Casa Editrice la Vela, volume il cui costo è di quindici euro, avente come tema la grave epidemia e pandemia causata dal Coronavirus in tutto il mondo, evento che potrebbe cambiare l’intero assetto e quadro dell’economia mondiale. Presenti per la presentazione l’autore il Senatore della Repubblica Riccardo Nencini, eletto e nominato da pochi giorni Presidente della Commissione Cultura del Senato, il sindaco della città Annamaria Casini; il libro è stato presentato dal giornalista Giovanni Ruscitti,con la presenza di Latifa Benharara presidente dell’Associazione Culturale Ilhem, Associazione che ha organizzato l’evento il quale ha visto il patrocinio del Comune di Sulmona.

Il pubblico come sempre ha risposto in maniera attenta ed interessata. Riccardo Nencini, oltre che essere un politico e parlamentare, da tempo molto vicino a Sulmona, è anche un affermato scrittore e saggista avendo pubblicato numerosi libri e vinto diversi premi. Tra le sue opere spiccano una serie di libri sulla vita di Oriana Fallaci e il romanzo “L’imperfetto assoluto,” vincitore del Premio Acqui. Il tema fondamentale tracciato dagli autori del libro è l’apocalisse del Coronavirus, con uno sguardo sulla storia politica ed economica internazionali sia del presente, ma anche con uno sguardo ed analisi al passato. Uno dei temi fondamentali è la globalizzazione dell’economia, la quale ha iniziato a far correre il mondo, giungendo sino ai nostri giorni; molte le problematiche tracciate ed esposte dal parlamentare Riccardo Nencini sul futuro che si avrà ad emergenza conclusa, il binomio e la contrapposizione internazionale Stati Uniti D’America Cina, le prospettive di cambiamento del mondo intero, la riduzione del ceto medio uno dei pilastri fondamentali dell’intero panorama economico internazionale.

L’autore inoltre si è soffermato sull’importanza dell’Autorità la quale oggi sembra essere stata messa da parte e dimenticata, non considerata, a differenza del passato e delle generazioni passate le quali avevano la giusta, doverosa considerazione avverso la realtà dell’Autorità. Dalla caduta del muro di Berlino, avvenuta giovedì nove novembre 1989, dopo ventotto anni dalla sua costruzione, molte cose sono cambiate. Temi fondamentali i quali saranno oggetto di ampi dibattiti ed esegesi negli anni futuri. Una delle realtà di fondamentale considerazione, sulle quali si dovrebbe porre molta attenzione, consta nell’accelerazione la quale, negli ultimi dieci, quattordici anni, è davvero cresciuta ed ha iniziato a correre notevolmente, rivoluzione anche tecnologica e di comunicazione. Le problematiche del futuro dell’intera società internazionale quale collocazione avranno ad emergenza finita; l’autore traccia un possibile scenario futuro, soffermandosi sulla forte contrapposizione USA Cina, con il continente europeo il quale potrebbe trovarsi in una situazione molti ardua e difficile da dover affrontare. L’emergenza Covid 19 rappresenta dopo cento anni un’epidemia la quale si aggiunge alla Spagnola del biennio 1918 1920, la peste dei secoli passati. Temi sempre attuali, corsi e ricorsi storici delle epidemie, le quali vedono come sempre diffondere paura, terrore, sgomento, ma anche la speranza che ci sia una conclusione al fine di poter tornare ad una vita normale e serena.

Andrea Pantaleo