Donadei e Gianni (FI), la nostra scommessa per rilanciare i piccoli borghi

Sulmona, 22 gennaio– L’assessore al Comune di Pratola Peligna, Fabiana Donadeie l’ex sindaco di Anversa, Gabriele Gianni, sono stati presentati ieri sera al Gran Caffè, come candidati di Forza Italia, alle prossime elezioni del 10 febbraio, dal coordinatore regionale, Nazario Pagano, dal vice coordinatore regionale, Luigi La Civita.

A sostenere i candidati c’erano anche l’ex senatrice, Paola Pelino, la commissario provinciale del partito, nonché sindaco di Pratola, Antonella Di Nino e due rappresentati di Forza Italia Giovani , Antonio Menchinelli e Riccardo Tarantelli.

“Io farò tutto per sostenervi e sarò il vostro rappresentante in Parlamento qualunque richiesta voi voleste fare” ha affermato Nazario Pagano.“Gabriele Gianni è una bandiera per la Valle del Sagittario e della Valle Peligna. Un esempio di coerenza e moralità che ha dimostrato continuità positiva nel movimento politico. Fabiana è una giovane amministratrice, con delle capacità che vengono dalle sue esperienze lavorative e dal suo vivere sociale e che si è messa a disposizione del territorio, prima del comune di Pratola Peligna, adesso dell’intera vallata.”

Durante l’incontro sono state ricordate alcune azioni intraprese in giunta quando il centro destra era alla Regione. Secondo il vice coordinatore regionale, infatti, durante la giunta Chiodi sarebbero stati destinati finanziamenti per migliorare i servizi dell’area : “20 milioni per le piste da sci di Castel Di Sangro, 20 milioni per l’ospedale e 20 milioni per l’edilizia scolastica e Gianni Chiodi non è stato neanche invitato all’inaugurazione dell’ospedale.”

In questa tornata elettorale per Forza Italia bisogna puntare sulle infrastrutture che faciliterebbero l’entrata nel territorio agli investitori, sulla crescita delle imprese, ma prima di tutto sul risolvere il problema della mancanza di posti lavoro, e a seguire sul ridurre la pressione fiscale per dare la possibilità di reinvestire nel mondo dell’impresa.

Ma chi sono i due candidati di Forza Italia che vogliono risollevare le sorti del Centro Abruzzo ?

Fabiana Donadei , biologa di professione, ha sempre avuto un’ interesse per l’ambiente, motivo per il quale ha ottenuto proprio dal sindaco di Pratola, la delega all’ambiente all’interno della Giunta comunale. La candidata ha raccontato come è nata la scelta di scendere in campo per la corsa al Consiglio regionale: “In quest’anno e mezzo sono stata tutti i giorni in Comune e quando non ero in Comune ero in Regione perché abbiamo trovato difficoltà tecniche su vari argomenti. E quindi quando Antonella mi ha fatto la proposta, l’ho presa come un’opportunità per poter agire direttamente sulle difficoltà che si incontrano quotidianamente nell’amministrare dei piccoli comuni, come quello di Pratola. Non è solo l’ambiente ad essere un punto centrale del nostro programma ma c’è anche la sanità, le infrastrutture, la riorganizzazione della protezione civile, la questione della Zona economica speciale ”

Gabriele Gianni ex sindaco di Anversa, si occupa di amministrazione comunale da 42 anni. Ha voluto ricordare come i problemi attuali, sono quelli a cui si rivolge l’attenzione, durante ogni campagna elettorale. Tra gli altri, “La Snam, l’ospedale declassato, il tribunale prorogato solo per alcuni anni, il progetto Toto, ossia quello per il quale vogliono toglierci l’autostrada da Pratola a Pescina, la bretella ferroviaria, con cui vogliono eliminare la fermata di Sulmona.” “Io continuo a sognare Sulmona unita” ha detto l’ex sindaco di Anversa: “un documento che avevamo ipotizzato, tanti anni fa. Unirsi con una coalizione di tutti i partiti politici e movimenti civici, con i cittadini animati dallo spirito di sacrificio per la comunità per costruire insieme le prospettive di un futuro migliore e assicurare all’intero comprensorio una guida autorevole. A Sulmona si continua ad andare avanti, dividendosi. E allora io continuo sognare di unirci per fare qualcosa di concreto.” (h. 12,15)

Manuela Susi