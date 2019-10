Domenica concerto inaugurale della 67^ stagione concertistica

Sulmona, 11 ottobre– Tutto è pronto a Sulmona, per il concerto della sessantasettesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, in programma domenica tredici ottobre 2019 alle ore diciassette e trenta al teatro comunale Maria Caniglia. La stagione sarà inaugurata dalla North Czech Philarmonic Orchestra, diretta dal maestro Alfonso Scarano, con il pianista Leonardo Pierdomenico. Il concerto è stato realizzato nell’ambito del progetto circuitazione musicale in Italia promosso dal CIDIM. Il concerto sarà eseguito in occasione dei duecento cinquant’anni dalla nascita del compositore Ludwig Van Beethoven nato nel 1770, morto nel 1820. Come programma di sala saranno eseguite composizioni di Chopin con l’esecuzione del concerto per pianoforte ed orchestra numero uno e la sinfonia Eroica composta da Beethoven. Molta l’attesa per questo concerto che apre la nuova stagione 2019 – 2020 della camerata musicale sulmonese, illustre istituzione musicale sorta nel marzo del 1953. Il direttivo della camerata sulmonese è costituito da Antonio Tanturri presidente, Isidoro Ranieri vice presidente, Gaetano Di Bacco direttore artistico, dai consiglieri Maria Grazia Cenesi, Antonio D’Annunzio, Vittorio Masci, Tina Montemiglio, don Maurizio Nannarone, Maria Assunta Tedeschi; il collegio sindacale è formato da Pasqualino Giusti, Franco Del Monte, Andrea Tella, la segretaria è Angela Ferrara.Il teatro ancora una volta torna ad esser protagonista proseguendo un itinerario storico di cultura, fascino, prestigio.

A.P.