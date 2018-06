Domenica a Sulmona la XV giornata nazionale dello sport

Sulmona,1 Giugno- Come ogni prima domenica di giugno torna la Giornata Nazionale dello Sport, XV edizione, la grande festa dello Sport aperta a tutti e organizzata dal CONI.

Quest’anno il CONI Regione Abruzzo ha scelto Sulmona, per la provincia di L’Aquila, come sede di svolgimento. Gli impianti (pista di Atletica Leggera e campo di Rugby) del Complesso sportivo N. Serafini ospiteranno l’importante evento, che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini a praticare lo sport e a promuovere le discipline coinvolte con attività adeguate per poter incrementare sempre di più la massa degli sportivi. Lo ha reso noto il prof. Domenico Carrozza Fiduciario Coni

“La manifestazione, rivolta prevalentemente alle fasce giovanili, offre l’occasione ad atleti, amatori e sportivi di tutte le età di cimentarsi in gare non competitive delle diverse discipline sportive.

In definitiva, il CONI intende far instaurare in ogni cittadino la cultura dello sport come costume di vita. Le attività sportive da svolgere sono: calcio su spazi di dimensioni ridotte, rugby educativo, scherma, atletica leggera, ciclismo, arti marziali.

Hanno dato l’adesione ASD Olimpia Cedas, Peligna Sulmona Rugby, ASD Gymnasium Scherma Club Sulmona, Dopolavoro Ferroviario di Sulmona sez. ciclismo, ASD Disabili Sulmona.

Il CONI Abruzzo consegnerà ad ogni partecipante una T-shirt in ricordo della giornata trascorsa in un ambiente naturale e con un’attività motoria a carattere polivalente che farà conoscere a ciascuno le qualità fisiche di cui è in possesso e la disciplina sportiva per cui è maggiormente vocato. La manifestazione ha inizio alle ore 9.30 e terminerà alle ore 13.00. di domenica 3 giugno 2018. Sarà presente il delegato provinciale del CONI, sig. Luciano Prezza (h. 20,00)