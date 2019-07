Domenica a Bussi giornata della Pace e della Solidarietà

Sulmona, 18 luglio– Nella Repubblica Democratica del Congo vive il ginecologo, dr. Denis Mukwege, che ha scelto di dedicare la sua vita alla cura delle centinaia di migliaia di donne e bambini sottoposti a violenze e mutilazioni talmente atroci da essere inimmaginabili. Nel 1999 ha fondato un ospedale, il Panzi, ove le innumerevoli vittime vengono accolte e curate, e poi assistite sia psicologicamente che legalmente, affinché riescano a recuperare la loro dignità umana, così brutalmente calpestata.

Il Congo è ricco di minerali, tra cui il Coltan, indispensabile alle multinazionali per la fabbricazione di PC, tablet, cellulari…., e sono questi enormi interessi economici la causa delle violenze perpetrate.

Il dr. Mukwege, che è stato insignito del Nobel per la Pace nel 2018, lancia un grido disperato affinché la Comunità internazionale intervenga al più presto per fermare questo massacro.

A raccogliere il suo appello, tra gli altri, Francesco Barone, docente dell’università dell’Aquila, il quale, insieme ai volontari della Help Senza Confini-Onlus, ha compiuto numerosi viaggi in Africa realizzando progetti umanitari a favore dei bambini. Il prof. Barone ha incontrato il Premio Nobel ed ha ricevuto da lui l’incarico, tanto prestigioso quanto gravoso, di farsi portavoce della drammatica situazione e di sensibilizzare le coscienze affinché nel Congo possano finalmente regnare la giustizia e la pace.

Francesco Barone è nato a Bussi sul Tirino ed è qui che ha scelto di celebrare la Giornata della Pace e della Solidarietà. Domenica 21 luglio, a partire dalle 8.30, ci sarà una serie di iniziative pensate per far trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta, tutti insieme, ma con lo sguardo e la mente rivolti a coloro che vivono una vita assai meno fortunata, una esistenza in cui sono negati persino i diritti più elementari. Perché il minimo che si possa fare, da parte di chi ha una vita confortevole, ed è circondato da tante cose, spesso superflue, è non girarsi dall’altra parte, e cercare di dare il suo contributo, affinché un grido lanciato da molto lontano possa avere una risonanza universale.

