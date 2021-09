Domani visita a Sulmona del  Sottosegretario Ilaria Fontana

Sulmona, 9 settembre- Il Sottosegretario di Stato del Ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana sarà in visita a Sulmona alle ore 13.30 in Piazza Garibaldi presso il caffè Garibaldi, sarà il luogo giusto per un confronto con la cittadinanza.

Per il Movimento 5 Stelle Sulmona, come dichiarato più volte, in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, con il Green New Deal in atto, ogni scelta deve essere fatta nel pieno del rispetto dell’ambiente e ovviamente seguendo le peculiarità del territorio.Va sottolineato che crescita economica non va assolutamente in contrapposizione con la tutela dell’ambiente.

Nel nostro programma della coalizione Liberamente Sulmona,si legge n una nota del M5S, hanno notevole rilievo, ad esempio, i progetti come le Comunità Energetiche, per le quali abbiamo raccolto tantissime firme di cittadini Sulmonesi e sulle quali è possibile visualizzare un video di presentazione di questo importante tema caricato sulla nostra pagina Facebook “Movimento 5 stelle Sulmona” dove vengono spiegate approfonditamente

C’è un progetto di mobilità sostenibile e implementazione della viabilità ciclo pedonabile per Sulmona e le zone limitrofe, e ancora, rigenerazione urbana supportata dalla promozione e incentivazione del Superbonus 110% e progetto rifiuti zero.

Sono tutte misure con un altissimo moltiplicatore, ovvero capaci di generare tanti posti di lavoro rispetto all’investimento e volte alla tutela dell’ambiente, della salute e al risparmio di spesa per le famiglie.

Sulmona ha tutte le carte in regola per essere un esempio di Green-city, scelta secondo noi obbligata per attrarre e mantenere attività economiche, favorire investimenti e ricerca, generare occupazione, promozione turistica e aumentare notevolmente il livello di qualità della vita per i sulmonesi. Sulmona va difesa da tutte le minacce presenti sul territorio che possono minare questo percorso e noi per tutto questo siamo in prima linea