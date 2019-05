Domani VIII^ edizione del Premio Pratola

Pratola Peligna,21 maggio– Il momento tanto atteso è arrivato: domani a partire dalle ore 17 si terrà l’ottava edizione del Premio Nazionale Pratola. Teatro della manifestazione sarà Mercato Centrale, a pochi passi dall’uscita autostradale di Pratola, una scelta diversa dal solito, segno evidente che gli organizzatori della manifestazione, Pierpaolo ed Ennio Bellucci, cercano ogni volta di sorprendere i loro ospiti.

E sicuramente anche quest’anno riusciranno nell’intento perché faranno confluire nel piccolo centro della Valle Peligna grandi personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza.

A ricevere l’ambito riconoscimento saranno Marcello Sorgi, editorialista de “La Stampa” di Torino, Giulia Di Quilio, attrice teatina con un curriculum di tutto rispetto, Gaetano Liberti, neurochirurgo pratolano di fama internazionale, Francesco Mammola, musicista pescolano di grande livello, Claudio Di Scanno, regista e drammaturgo pescarese, Chiara Tarquini, di Ovindoli, giovane promessa della musica lirica.

L’associazione Futile Utile ha riservato poi un Premio Speciale a Radio Radicale. A ritirarlo sarà il direttore, Alessio Falconio, pure lui di origini abruzzesi, nella speranza che anche questa volta, come già in passato, sia scongiurato il rischio di zittire per sempre una emittente nazionale che ha contribuito a fare la storia della politica italiana. Agli organizzatori va sicuramente riconosciuto il merito di aver ideato una manifestazione capace di attrarre personaggi di grande spessore e far sì che Pratola e l’Abruzzo intero siano al centro dell’attenzione dei media nazionali

Francesca De Luca