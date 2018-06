Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona,11 giugno- ll Consiglio regionale torna a riunirsi domani, martedì 12 giugno alle ore 11 nella sala consiliare “Sandro Spagnoli” dell’Emiciclo. L’ordine del giorno dei lavori prevede l’esame di una serie di documenti politici: a firma del consigliere Luciano Monticelli sull’attuazione del “Masterplan Prisma”, a firma del consigliere Mauro Febbo sulla delibera di giunta regionale 49/2017 avente ad oggetto “Ipotesi di accordo decentrato integrativo in materia di criteri per la utilizzazione dei contributi in favore del personale della Giunta Regionale per attività culturali, assistenziali e ricreative”, a firma del consigliere Domenico Pettinari sul “Distretto sanitario di Montesilvano”, a firma del consigliere Febbo sugli “Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico integrato con recupero dei borghi delle aree interne “, a firma del consigliere Mauro Di Dalmazio sulle “Norme per il riconoscimento del caregiver familiare”, a firma del consigliere Pietro Smargiassi sulla “Situazione della fabbrica Pilkington di San Salvo”.

Si prosegue con l’esame del progetto di legge di “Modifica alle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, subito dopo è prevista l’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L’ordine del giorno prosegue con l’esame di ulteriori progetti legislativi: “Modifiche alla legge recante l’istituzione e la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”, e il progetto di legge sulla “Istituzione del Garante Regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza”. Si prosegue con il provvedimento amministrativo che reca l’approvazione del “Piano Strategico del Turismo 2017/2019”, a seguire il progetto di legge che modifica la “Legge sulla valorizzazione dell’apicoltura nella Regione Abruzzo”, il provvedimento amministrativo riguardante il “Programma triennale della viabilità regionale 2008-2010”, il progetto di legge che modifica le “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.

I lavori dell’Assemblea continuano con l’elezione del componente del collegio delle Garanzie statutarie e dei componenti della Commissione regionale per le pari opportunità. In coda all’ordine del giorno una serie di progetti di legge: “Disposizioni in materia di riduzione del trattamento economico dei Consiglieri regionali”, “Fondo di dotazione 2018 ex articolo 4 legge regionale 28 aprile 2000, n. 77”, “Modifiche alla legge regionale in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione”, “Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività antincendio boschivo” e “Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro , Istituzione del fondo di rotazione (h.8,30)