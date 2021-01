Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale, si parlerà anche del progetto di Niko Romito

Sulmona, 25 gennaio-Il Consiglio regionale abruzzese tornerà a riunirsi domani, martedì 26 gennaio, alle ore 11.00, a Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila. All’ordine del giorno l’esame di alcuni documenti politici fra i quali le Interpellanze riguardanti “Contenzioso Sagitta Immobiliare S.r.l./Regione Abruzzo – Risoluzione lite attraverso transazione; “Azienda Usl Pescara Indizione Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di C.p.s. – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico per le esigenze relative all’emergenza Covid-1”; Interpellanza recante: “Avviso pubblico per la funzione di Staff “Ricerca e Innovazione” nella Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti”; “ Focolaio Covid nel reparto di Ortopedia del Presidio ospedaliero Santo Spirito di Pescara e nei reparti di Oncologia, Medicina e Geriatria e rispetto delle procedure previste dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale”; “Mancata assistenza amministrativa Conferenza dei Sindaci Asl 2 Abruzzo”; “Collegamento ferroviario veloce Ortona-Civitavecchia”.

Terminata la discussione sui documenti politici il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio riferirà all’Assemblea sul progetto del Campus di ricerca e alta formazione di Niko Romito. L’Assemblea dovrà poi procedere alla Designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Due i progetti di legge inseriti all’ordine del giorno, entrambi riguardanti il riconoscimento di debito fuori bilancio: progetto di legge per il “Riconoscimento di debito fuori bilancio, Sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 445/2019”; progetto di legge sul “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per quote annuali 2014, 2015 e 2016 e quota integrativa 2016 dovute dalla Regione Abruzzo al Codemm (Consorzio per la tutela e valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali)”.