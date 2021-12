Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 13 dicembre– Il Consiglio regionale è stato convocato per domani, martedì 14 dicembre, alle ore 15,, nella Sala “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo. A inizio seduta saranno discussi diversi documenti politici fra i quali spiccano: interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Paolucci recante: Mancata liquidazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale impiegato per l’attuazione del Piano Vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19; interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Stato di attuazione L.R. 4 luglio 2019, n. 15 recante: Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Riqualificazione Ospedale di Penne (PE) – Riscontro nota “Associazione salviamo l’Ospedale di Penne”; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Servizio di sanificazione ordinaria delle sedi delle biblioteche e del Palazzo Silone e dell’Auditorium Piervincenzo Gioia e delle altre sedi regionali; interpellanza a firma del consigliere Stella recante: Sgombero palazzina Ater di Ortona e gestione del patrimonio immobiliare dell’Ater di Chieti; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Progetto Scuola in Movimento per l’anno scolastico 2021-2022; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Borse Lavoro del Dipartimento Salute Mentale nella ASL di Chieti.

Successivamente, l’Assemblea legislativa regionale esaminerà i seguenti provvedimenti: progetto di legge : Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese; progetto di legge : Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali); progetto di legge : Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002; progetto di legge : Contributo per il sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Si procederà poi all’elezione di tre componenti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie Locali, del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie. Infine, sarà discussa la Risoluzione a firma del consigliere Blasioli recante: Ripristino fondi Masterplan Loreto-Penne anche conosciuta come mare-monti.