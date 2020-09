Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 14 settembre- Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha convocato per domani,martedì 15 settembre, alle ore 11, la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. I lavori si svolgeranno presso la Sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. All’ordine del giorno dei lavori le seguenti interrogazioni: “Piano di ricollocamento occupazionale dei lavoratori ex – Intecs”; “Depuratori nel comune di Rapino”; “Situazione degli organi di Governo del Consorzio di bonifica interno Bacino Aterno e Sagittario”.

I lavori proseguiranno poi con la discussione delle interpellanze dedicate ai seguenti argomenti: “Mancata attuazione delle disposizioni in materia di Polizia Locale di cui alla L.R. 20.11.2013, n. 42”; “Situazione presidio ospedaliero San Pio di Vasto”; “Mancata riapertura delle biblioteche regionali”; “Ritardi nell’approvvigionamento dei vaccini influenzali”. Sarà poi esaminato il progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica” e la proposta di legge alle camere in tema di “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e succ. modificazioni”. In chiusura il provvedimento amministrativo “Adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR)” e la risoluzione del consigliere Paolucci sulla “Realizzazione della rete irrigua dell’intera piana del Fucino”.