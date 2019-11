Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 4 novembre- Torna a riunirsi domani, con inizio alle ore 11, il Consiglio regionale. La seduta dell’Assemblea abruzzese già prevista per martedì 29 ottobre era stata poi rinviata per l’improvvisa scomparsa del Direttore regionale per la Sanità Roberto Fagnano. I lavori si apriranno con l’interrogazione del consigliere Paolucci (Pd) che riguarderà la “sottoscrizione dei contratti con le strutture della Rete Termale accreditata”. Seguirà l’interpellanza di Pettinari(M5S) sulla “situazione gestionale del servizio elisoccorso del 118 presso la base operativa di Pescara”, per continuare con il “question time” animato dagli interventi di: Blasioli(Pd) su “stato della nuova gara relativa alle attività di CUP presso le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo”; Paolucci su “programma straordinario investimenti in edilizia sanitaria”; Marcozzi(M5S) su “mancata riduzione del cosiddetto ‘Superticket'”. Saranno poi esaminati due provvedimenti amministrativi dedicati ai bilanci di previsione 2019-2021 e 2020-2022, per poi passare al confronto sulle possibili iniziative riguardanti gli aumenti dei pedaggi autostradali e la sicurezza dell’infrastruttura viaria. In discussione il progetto di legge che introduce modifiche alla norma del 2012, “Disciplina della professione di maestro di sci”. A fine seduta sarà presentata la relazione della Commissione Vigilanza sulle attività svolte nel 2019 e si procederà all’elezione dei membri della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.(h.9,30)