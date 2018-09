Domani su Rousseau si ripete voto ‘Regionarie” M5S in Abruzzo

Sulmona, 5 settembre- – Nella giornata di domani, dalle 10 alle 20.30, sulla piattaforma Rousseau sarà attiva “la votazione per la scelta dei candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la Regione Abruzzo. Gli iscritti residenti in Abruzzo abilitati a votare su Rousseau, potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato potranno visualizzarne il profilo”. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. La votazione in questione era stata indetta lo scorso primo agosto per poi essere sospesa e rinviata. “Si ripeterà anche la votazione per candidati del MoVimento 5 Stelle per la Regione Sardegna, limitatamente alle Province di Sassari e Olbia-Tempio. Infatti nella precedente votazione alcuni candidati erano presenti nella Provincia errata, pertanto il voto verrà ripetuto”, prosegue il post. “Gli iscritti residenti in Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, abilitati a votare su Rousseau, potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato potranno visualizzarne il profilo”, viene spiegato ancora. (h. 13,00)