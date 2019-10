Domani si riunisce il Consiglio regionale

Sulmona, 14ottobre- La prossima seduta dell’assemblea regionale abruzzese è stata convocata dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri per omani, martedì 15 ottobre ,alle ore 11. I lavori prevedono, nella fase iniziale, la risposta alle interrogazioni dei consiglieri Pettinari e Pepe sul “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 (PSR) della Regione Abruzzo” e del consigliere Blasioli sul tema “dell’utilizzo di veicoli a motore categorie M2 e M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0”.

A seguire saranno discusse le seguenti interpellanze: “Stato della procedura di project financing dell’impianto sportivo ‘Le Naiadi’ di Pescara” (Blasioli); “Chiusura ambulatorio veterinario Asl di Colle Torino a Bucchianico (Ch)” (Stella); “Immobili Ater di Teramo” (Pettinari); “Sorveglianza sanitaria in azienza Asl 02” (Taglieri); “Procedure in atto per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale” (Paolucci); “Sostegno ai tirocinanti della giustizia della Regione Abruzzo” (Pettinari). Il progetto di legge che intende modificare le “norme per l’assegnazione e la gestioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” apre la seconda parte della seduta di Consiglio, seguito dalle proposte normative sul “riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per la fornitura del servizi di energia elettrica dell’anno 2016” e sul “bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR)”. I lavori terminano con l’elezione dei componenti della Commissione regionale per le pari opportunità e con l’esame della risoluzione del consigliere Smargiassi per l’avvio dell’iter per la nomina dei componenti “dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità” (h. 13,00)