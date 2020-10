Domani nuova seduta di Consiglio regionale. Forse

Sulmona,26 Ottobre- Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha convocato per domani, martedì 27 ottobre, alle ore 11, la seduta dell’Assemblea legislativa. I lavori si apriranno con un intervento del presidente della Giunta, Marco Marsilio. Seguirà la discussione sul Decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR) in merito alla revoca della nomina all’assessore Mauro Febbo. La cessazione della carica farà scattare la procedura prevista dall’art.3bis della legge regionale 51 del 2004, che impegna il Consiglio regionale, alla prima seduta utile, a reintegrare l’assessore nel ruolo di Consigliere. La riunione si svolgerà̀ mediante partecipazione a distanza dei singoli Consiglieri e componenti della Giunta regionale, fatta salva la partecipazione in sede, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, del Presidente e dei Consiglieri segretari.

Intanto sul fronte della crisi che si è aperta con la revoca dell’incarico a Mauro Febbo lo sbocco sembra essere piu’ complicato del previsto. Infatti all’interno della coalizione c’è ora il nodo di Forza Italia e dei rapporti con la Lega ma c’è anche la protesta che sale da alcuni territori come il teramano ed il pescarese non disponibili a sacrificare spazi all’interno dell’Esecutivo. Certo è che se il quadro non sarà chiarito nelle prossime ore è molto probabile che la seduta possa slittare magari di qualche giorno.(h.8,00)