Domani la X^ edizione del Premio Pratola

Pratola, 26 giugno– Tutto è pronto per l’attesissimo evento del Premio Nazionale Pratola giunto alla sua decima edizione, che avrà luogo domani, sabato 27 giugno 2020 alle ore diciassette, all’Hotel Meeting di Sulmona. Molti come sempre saranno gli ospiti presenti. La manifestazione premierà autorevoli personaggi sia locali sia nazionali i quali operano in tutti i settori professionali. La manifestazione è stata creata da Ennio e Pierpaolo Bellucci ed allestita dall’Associazione Futile ed Utile. La serata sarà presentata da Roberto Ruggiero e Federica Peluffo. Si premieranno persone le quali si sono distinte nella loro carriera professionale acquisendo notorietà. Il Premio Nazionale Pratola è evento di mondanità il quale colloca la cittadina pratolana al centro di importanti relazioni nazionali. Saranno premiati Maria Teresa Letta vice presidente della Croce Rossa Italiana per la sezione pace e solidarietà, per la sezione giornalismo Alessandro De Angelis vice direttore di Huffington Post e Lina Palmerini giornalista parlamentare, Patrizio Rossi sovrintendente sanitario nazionale per la sezione lavoro, Andrea Sedici stilista di fama nazionale per la sezione moda lavoro, Lucilla e Mario Pelino titolari della rinomata azienda Sulmonese produttrice di confetti per la sezione lavoro, Nino Paolilli giornalista e scrittore per la sezione letteratura, Nunzio Di Placido pittore e noto artista della città di Sulmona per la sezione arte, Goffredo Palmerini scrittore per la sezione letteratura. Non mancheranno ospiti e personaggi politici di rilievo. Per la politica locale saranno presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il consigliere regionale Marianna Scoccia, il Vescovo della diocesi di Sulmona Valva Michele Fusco, la consigliera regionale Antonietta La Porta, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq, dirigenti della Banca del Credito Cooperativo di Pratola Peligna, il presidente della provincia dell’aquila Angelo Caruso. Il Premio Nazionale Pratola è evento atteso tutto l’anno il quale si conferma appuntamento di encomiabile valore. Dieci anni di questa manifestazione hanno portato Pratola Peligna a raggiungere traguardi e relazioni di valore.

Andrea Pantaleo

( vignetta di Pasqualone)