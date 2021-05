Domani in Consiglio regionale approda l’interrogazione Scoccia su Palazzo Portoghesi

Fra i tanti argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta dell’Assemblea regionale convocata per domani mattina all’Aquila figura un argomento tanto atteso dai sulmonesi utile sopratutto per fare chiarezza sulla vicenda dell’Agenzia di Promozione culturale in piazza Venezuela chiusa da qualche anno da una decisione della Regione con motivazioni molto discusse e fortemente criticate anche da tecnici e professionisti. Ma alla Regione nessuno finora ha saputo chiedere con forza una risposta sui tempi necessari per riaprire la strutture anche perchè quelle messe a disposizioni provvisoriamente si sono rivelate poco utili e assai disagiate.L’iniziativa della consigliera regionale peligna è quanto mai opportuna. Domani finalmente, in occasione della discussione, dopo anni di attesa, si potranno capire tante cose e sopratutto quanta attenzione la Regione vorrà risercare a questa città

Sulmona a, 17 maggio– Convocato dal Presidente Lorenzo Sospiri il Consiglio regionale abruzzese tornerà a riunirsi domani,martedì, alle ore 11 a L’Aquila (Pal.Emiciclo).Nella prima parte dei lavori l’Assemblea si occuperà dell’esame di alcuni documenti politici fra i quali le interrogazioni fra i quali l’esame delle seguenti interrogazioni:Realizzazione asse di penetrazione Alanno – Pietranico – Corvara – Forca di Penne (Pettinari M5S); Reinternalizzazione dei servizi in ambito sanitario a tutela del personale coinvolto (Paolucci Pd); Problematiche dei reparti di Diabetologia sul territorio abruzzese e distribuzione presìdi con Dpc (Biasoli Pd); : Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro: progetto “MoveTe”(Pepe Pd). Ritardi nel trasferimento di fondi a Tua S.p.A.; Stato ed attuazione del piano di riconversione e riqualificazione area di crisi industriale complessa Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno (Cipolletti M5S); Chiarezza su Palazzo Portoghesi di Sulmona – sede Agenzia di Promozione Culturale (Scoccia Misto); Ritardo nell’adeguamento dei contratti di trasporto sanitario per la Asl 02 (Taglieri M5S).

Nella seconda parte dei lavori il Consiglio regionale si occuperà della proposta di modifica al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale; il progetto di legge “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”; il progetto di legge “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini”. Infine, si procederà alla nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo