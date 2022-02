Domani Draghi torna a L’Aquila nei Laboratori di fisica Nucleare del Gran Sasso

Sulmona, 15 febbraio– Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, torna domani in Abruzzo, a L’Aquila nei Laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso.per celebrare la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella Scienza,istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite – dedicata alle ricercatrici che operano nelle discipline Stem.“Voglio unirmi alle celebrazioni per la Giornata mondiale delle donne e ragazze in scienza- aveva annunciato il premier- e per questo mercoledì sarò con il premio Nobel, Giorgio Parisi, al Laboratorio nazionale del Gran Sasso per incontrare le tante lavoratrici e ringraziarle per l’impegno”, l’annuncio di Draghi. Ad accogliere il premier ci sarà il Direttore dei Laboratori, Ezio Previtali e dal Presidente Infn,Antonio Zoccoli.Draghi sarà affiancato dal Nobel Parisi, che farà da guida al Premier descrivendogli i diversi esperimenti e le ricerche in corso nelle strutture. Draghi era già stato a L’Aquila per l’inaugurazione del Parco della Memoria