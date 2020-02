Domani al Maria Caniglia l’operetta il Pipistrello

Sulmona,29 febbraio– Domani,domenica primo marzo duemilaventi, alle ore diciassette e trenta, al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, tornerà in scena una delle commedie musicali fra le più famose della storia dell’operetta il Pipistrello Die Fledermaus, del compositore Johann Strauss, sul libretto di C. Haffner e R. Genèe. A portarlo nuovamente in scena sarà la celebre Compagnia Corrado Abbati con il corpo di ballo Inscena Ensemble, la direzione musicale di Marco Fiorini, le coreografie curate da Francesco Froia, con l’adattamento e la regia di Corrado Abbati. Il nuovo allestimento è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Ponchielli della città di Cremona. Tale evento sarà il sedicesimo appuntamento della sessantasettesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, istituzione sorta nel marzo del millenovecentocinquantatre. La prima dell’operetta risale all’aprile del milleottocentosettantaquattro e sarà un trionfo. La Compagnia Corrado Abbati, torna ancora una volta a Sulmona, portando in scena un classico senza tempo, un’operetta immortale.

