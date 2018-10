Domani a Popoli la Giornata per un Saggio Sviluppo APE (Ambiente, Pace, Ecologia)

Popoli, 1 Ottobre– Il Comune di Popoli e la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara aderiscono alle Giornate per un Saggio Sviluppo APE (Ambiente, Pace, Ecologia) proposte dalla Fondazione Sorella Natura e coordinate in Abruzzo dal neo delegato regionale della Fondazione Francesco Di Felice.

Domani, 2 Ottobre 2018, presso il Teatro Comunale di Popoli gli studenti del locale Liceo Scientifico dialogheranno con illustri scienziati ed ecologisti; scopo della giornata APE a Popoli è quello di porre nell’animo dei ragazzi un seme di consapevolezza e di conoscenza dell’ecologia e di rispetto per il creato.

Dopo l’introduzione del Vice Presidente della Fondazione Sorella Natura, Angelo Sansa, i saluti istituzionali del Sindaco di Popoli, Concezio Galli, del Consigliere Regionale con delega ai Parchi ed alle Aree Protette Lorenzo Berardinetti e della Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Popoli, Patrizia Corazzini, la lettura dei contributi scritti del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e del Vescovo di Sulmona-Valva, Mons. Michele Fusco, si entrerà nel vivo delle varie tematiche in programma.

Mauro Furlani, Presidente della Federazione Nazionale Pro Natura, Anna Rita Frattaroli, docente di botanica dell’Università degli Studi dell’Aquila, Maria Pia Garavaglia e Umberto Laurenti, rispettivamente Vice Presidente e Segretario Generale della Fondazione Sorella Natura, e Padre GianMaria Polidoro, OFM, Fondatore di Assisi Pax, parleranno con gli studenti di Popoli di ecologia, economia e bene comune.

Seguirà la presentazione della “plastica ecologica” a cura di Assobioplastica: da Popoli partirà un messaggio rivolto a tutte le scuole italiane per ridurre drasticamente fino ad eliminare del tutto il consumo di plastica, seguendo il buon esempio del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha reso il suo dicastero ‘plastic free’, dando come termine per il perseguimento di tale obiettivo il 4 Ottobre, data simbolica perché festa di San Francesco, messaggero della tutela del creato.

Al termine della giornata il coautore dell’opera, Tino Di Sipio, presenterà il volume – documentario “Aterno-Pescara. Mistero di un fiume” (Textus edizioni) realizzato dall’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara con il contributo del Ministero dei Beni Culturali, Sovrintendenza Archivistica per l’Abruzzo ed il Molise.

Le conclusioni dell’incontro sono affidate al direttore della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, Pierlisa Di Felice, ed al Presidente della Fondazione Sorella Natura, Roberto Leoni. (h9,30)