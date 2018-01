Sulmona, 3 gennaio- Il primo gennaio del 1948, settant’anni fa, entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, sorta a seguito dei lavori dell’Assemblea Costituente. Annoverata fra le migliori Carte Costituzionali al mondo essa è costituita da 139 articoli i quali sanciscono i principi espressi ed impliciti sui quali si fonda lo Stato italiano. L’Assemblea Costituente è stata costituita da 556 membri divisi in tal modo: Democrazia Cristiana 207 seggi 37,2%, Partito Socialista d’Unità Proletaria 115 seggi 20,7%, Partito Comunista 104 seggi 18,7%, Unione Democratica Nazionale 41 seggi 7,4%, Fronte dell’uomo qualunque 30 seggi 5,4%, Partito Repubblicano 23 seggi 4,1%, Blocco Nazionale delle Libertà 16 seggi 2.9%, Partito d’Azione 7 seggi 1,3%, Altre Liste 13 seggi 2,3% per un totale per l’appunto di 556 seggi.

La nostra Costituzione Italiana è scritta, rigida, votata, convenzionale. È scritta in quanto i principi e gli istituti fondamentali del’organizzazione dello Stato Italiano sono stati consacrati in un documento denominato Testo Costituzionale, sia perché è inconfutabilmente prevista la forma scritta ex articolo n 138; è rigida in quanto le norme che sono contenute nella Costituzione hanno una funzione, un importanza superiore rispetto alle leggi dette ordinarie, quindi il Parlamento può revisionare la Costituzione Italiana mediante la Procedura Aggravata ex articolo numero 138 della Carta; è votata perché è stata approvata da parte dei rappresentanti del popolo eletti nell’Assemblea Costituente, infine è convenzionale in quanto le forze politiche che l’hanno redatta ed approvata sono in contrasto fra loro avendo ideologie politiche eterogenee.

Una Costituzione si definisce essere ordinativa quando viene redatta da un’unica forza politica la quale detiene il potere costituito. La Costituzione della Repubblica Italiana è la Carta di tutti i cittadini anche di coloro che, come si è soliti asserire, non son addetti ai lavori. Prima dell’Assemblea Costituente si svolge il Referendum Costituzionale il 2 giugno del 1946 a seguito del quale, fra luci ed ombre, si avrà il seguente risultato: 12.717.923 voti favorevoli alla Repubblica, 10.719.284 voti in favore della Monarchia. Il 13 giugno 1946 Re Umberto II lascia l’Italia e parte per l’esilio. L’Assemblea Costituente si riunisce la prima volta il 25 giugno 1946, nella seduta del 28 giugno procede ad eleggere Enrico De Nicola, in qualità di Capo provvisorio dello Stato.

In seguito il 15 luglio l’Assemblea prende la decisione di nominare una Commissione di 75 Membri, designati dal Presidente dell’Assemblea, avente incarico di elaborare e proporre il progetto della Costituzione Italiana. La Commissione dei 75 membri (divisasi in seguito in tre sottocommissioni al fine di assicurare una maggiore rapidità dei lavori) in data 31 gennaio 1947 presenta il progetto all’assemblea Costituente; il 4 marzo 1947 si inizia la discussione in Assemblea, concludendosi in data 22 dicembre 1947, con la votazione finale dell’intera Costituzione Italiana, mediante scrutinio segreto dal quale si ha l’esito di 453 voti favorevoli e 62 contrari. La Carta Costituzionale viene promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre, entrando in vigore il 1 gennaio del 1948. Momento storico quello che va dal 1946 al 1948 per l’Italia il quale vede il passaggio dall’Italia Monarchica alla Repubblicana. La Costituzione Italiana è suddivisa nei Principi Fondamentali (articolo dal numero 1 al numero 12), Parte I Diritti e Doveri dei Cittadini (articoli dal numero 13 all’articolo numero 54), Parte II Ordinamento della Repubblica (articoli dal numero 55 al numero 139), Disposizioni Transitorie e Finali. (h. 17,00)

Andrea Pantaleo