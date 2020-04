( documenti)- La fuga di Herbert Kappler

Sulmona, 25 aprile- Il 1977 è l’anno di molti eventi fra i quali ricordiamo l’apertura del quarto processo per la strage di Piazza Fontana, la morte del soprano Maria Callas, di Charlie Chaplin l’approvazione della legge sull’aborto, le prime trasmissioni a colori della tv italiana ed altro ancora, ma il 1977 è caratterizzato anche da un evento destinato ad entrare nella storia d’Italia, poiché ad esso è collegata una vicenda tragica della storia italiana.

Il quindici agosto 1977 l’ufficiale tedesco Herbert Kappler ricoverato perché malato di cancro fugge dall’ospedale militare del Celio di Roma. Molte voci accompagneranno questa vicenda che, ancora oggi, è intrisa di mistero, di domande senza risposta, legate alla figura dell’ufficiale coinvolto nell’eccidio delle Fosse Ardeatine operazione di rappresaglia militare compiuta dalle Forze armate germaniche a seguito dell’attentato gappista avvenuto in Via Rasella a Roma alle ore quindici del 23 marzo 1944, nella quale moriranno 33 militari appartenenti al terzo Battaglione Bolzano di stanzia a Roma, costituito da altoatesini, i quali hanno scelto di stare con la Germania dopo l’otto settembre 1943. Nell’operazione di Via Rasella si hanno morti e feriti anche fra i civili. Alle Ardeatine moriranno 335 italiani 154 persone a disposizione dell’Aussenkommando sotto inchiesta di polizia, 23 persone a disposizione del Feldgericht (Tribunale Militare Tedesco(in attesa di giudizio), 3 persone condannate a morte dal Feldgericht, che erano in attesa di esecuzione della condanna, 16 persone condannate dal Feldgericht a pene temporanee detentive, varianti da 1 a 15 anni, 75 ebrei, 40 persone a disposizioni della questura, fermate per motivi politici, 10 persone a disposizione delle questura, fermate per motivi di P.S. 10 persone arrestate nei pressi di Via Rasella, 1 persona assolta dal Feldgericht Herbert Kappler è nato il 23 settembre 1907 a Stoccarda Germania, residente in Roma presso l’Ambasciata di Germania cittadino tedesco, incensurato, tenente colonnello delle SS – tedesche SS – Oberaturmbannfuhrer capo dell’Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD, il comando esterno di Roma della polizia di sicurezza germanico e del servizio di sicurezza. Herbert Kappler viene condannato mediante la sentenza del 20 luglio 1948 numero 631 dal Tribunale Militare territoriale di Roma per il reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt. 13, 185 primo e secondo comma c.p.m. guerra, 575, 577 n. 4 in relazione all’art. 61, n.4 e n.5, 8 c.p., 47, n.2 e 58 c.p.m .pace, ed altresì del reato di requisizione arbitraria previsto e punito dall’art. 224 primo e secondo comma c.p.m. guerra, in questo senso modificata la rubrica del secondo capo d’imputazione.

Viene condannato alla pena dell’ergastolo per il primo reato e ad anni quindici di reclusione per il secondo, oltre all’isolamento diurno per anni quattro ed a tutte le conseguenze di legge, perché prende da solo la decisione di includere cinque ostaggi in più rispetto all’ordine di rappresaglia a seguito della morte del trentatreesimo militare due ore dopo l’attentato di Via Rasella. Viene assolto assieme agli altri imputati DOMIZLAFF Borante, CLEMENS Hans, QUAPP Johannes, SCHUTZE Kurt, WIEDNER Karl dal reato di rappresagli arbitraria, reato previsto e punito dall’articolo 176 del codice penale militare di guerra, reato per il quale è comminata la reclusione da tre a dieci anni qualora la rappresaglia, avvenga oltre i casi in cui questa è consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o nei casi in cui il comandante non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l’avversario ha dato riparazione del fatto illecito. Tal reato è soggetto a prescrizione. L’eccidio delle Fosse Ardeatine è stato attuato da 70 militari di nazionalità germanica fra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa. Solo i sei ut supra menzionati saranno processati dal Tribunale di Roma nel 1948, mentre i restanti 64 non saranno mai ricercati, interrogati, processati assieme agli altri sei. Herbert Kappler è ricoverato al terzo piano nel reparto di chirurgia dello ospedale militare del Celio. L’Italia nel 1977 si trova in una situazione politica particolarmente delicata con il compromesso storico che avanza e con le tensioni del terrorismo degli anni di piombo. Dopo il vertice di Portorico Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Germania, dichiarano espressamente all’Italia che eventuali cambiamenti, circa la politica estera, non saranno accettati e visti positivamente. La nazione italiana sta scivolando verso un’eventuale apertura al Partito Comunista Italiano; tal quadro politico crea tensioni sia nel blocco anglo americano sia in quello sovietico. La politica di Yalta segue con attenzione e tensione l’evoluzione politica in Italia.

In Germania l’opinione pubblica freme per il ritorno in patria di Kappler. In questo momento all’Italia occorrono aiuti economici. Molte voci accompagnano questo avvenimento e si è anche parlato del coinvolgimento dei servizi circa la fuga di Kappler assieme alla moglie Annelise Wenger Walther. Entrambi si dileguano nelle prime ore del mattino del 15 agosto 1977 in una Roma vuota per le ferie, il caldo, in una giornata di ferragosto destinata ad entrare nella storia. La Germania aveva già presentato richieste di restituzione dell’ufficiale sin dal 1956; in seguito ad Herbert Kappler viene concessa una sospensione della pena che sta scontando nel carcere di Gaeta ma, il colonnello Herbert Kappler, è considerato sempre un detenuto eccellente ed è sorvegliato con la massima attenzione. Si è sostenuto che l’ufficiale sarebbe stato fatto scendere da una finestra dell’ospedale all’interno di una valigia, ma pochissimi credono e crederanno a tal ipotesi per quanto concerne la modalità della fuga di Kappler dal nosocomio. Notevole sarà l’impressione dell’opinione pubblica italiana quando si saprà la notizia della fuga dell’ufficiale. Una vicenda la quale ancora oggi è motivo di dibattiti, analisi, confronti, enigmi. Una storia quella della fuga di Kappler legata a tanti altri avvenimenti riguardanti sia la figura dell’ufficiale, sia della città di Roma, sia del biennio 1943 – 1945 in Italia il quale è caratterizzato dalla guerra civile che imperverserà in Italia da nord a sud del paese. Herbert Kappler muore in Germania il 9 febbraio 1978.

Andrea Pantaleo

Fonte delle informazioni dal libro l’Anello della Repubblica la scoperta di un nuovo servizio segreto dal Fascismo alle Brigate Rosse autore Stefania Limiti, prefazione di Giuseppe De Lutiis edito dalla casa editrice Chiarelettere. Sentenza 20 luglio 1948 numero 631 del Tribunale Militare Territoriale di Roma