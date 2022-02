( documenti)- Breve storia dell’Arma dei Carabinieri

Sulmona, 12 febbraio– Gli ultimi due secoli di storia d’Italia vedono essere protagonista una storica istituzione militare alla quale dobbiamo tutti riconoscenza, ringraziamento, per quanto svolge quotidianamente in difesa dei cittadini, dei valori dello Stato italiano. Nei secoli fedele è il moto che l’Arma dei Carabinieri ha assunto come proprio a dimostrazione delle sue radici storico militari profonde con l’Italia, al servizio dello Stato italiano, con un forte radicamento nella società civile italiana avendo, da sempre, un fondamentale punto di riferimento ed identità nazionale

. La Benemerita si fonda il 13 luglio 1814 grazie ad un’iniziativa di Sua Maestà Vittorio Emanuele I Re di Sardegna. L’istituzione militare segnerà la storia italiana in maniera gloriosa, imperitura, leggendaria, con imprese, operazioni militari ormai entrate di diritto nella leggenda e nella storia nazionale italiana. Nel 1815, a meno di un anno dalla sua fondazione, l’istituzione ha già purtroppo il primo caduto in servizio nell’adempimento del dovere: trattasi del Carabiniere Giovanni Boccaccio caduto a Cuneo, esattamente a Vernante in provincia di Cuneo, durante un terribile conflitto a fuoco, a seguito di un’imboscata Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1815, il Carabiniere è in perlustrazione insieme a due compagni alla ricerca di una banda di nove banditi evasi il giorno prima dal carcere di Cuneo. Sin dall’inizio della sua storia i fondatori dell’Arma perseguono la finalità di creare un corpo efficiente in tutti i settori; una delle armi in dotazione è la carabina, le carabine e da qui si darà il nome all’Istituzione dei Carabinieri Reali, i quali saranno protagonisti della lotta al banditismo e, in qualità di militari, anche impiegati in operazioni di guerra. Il primo scontro a fuoco militare, se così si può definire il battesimo di fuoco, avverrà a Grenoble nel 1815. L’Arma dei Carabinieri Reali all’interno dell’esercito Sabaudo avrà una posizione illustre, di prestigio, avendo un ruolo celebre ed immortale a Pastrengo. Ricordiamo anche le battaglie nel corso della guerra Crimea a seguito delle quali l’esercito zarista viene respinto. La storia dell’Arma dei Carabinieri si fonda con quella d’Italia in un binomio inscindibile di coraggio, fedeltà, professionalità, esperienza, disponibilità.

L’istituzione dell’Arma dei Carabinieri, in primis Corpo dei Carabinieri Reali, è una forza di polizia italiana con funzioni militari e, dal 2000, è stata insignita ed elevata al rango di forza armata. Guardando alla sua storia rimembriamo che, nel corso della Restaurazione, Vittorio Emanuele I di Savoia al suo rientro a Torino pensa in grande circa la fondazione di una prestigiosa istituzione militare. All’inizio del XIX secolo ed esattamente con la legge reale 13 luglio 1814 le Regie Patenti, istituisce il corpo dei Carabinieri Reali aventi compiti specifici di polizia. Nel corso del Risorgimento, con le sue 101 battaglie storiche, i carabinieri saranno impiegati ed impegnati su vari fronti e, a seguito dell’Unità d’Italia, i Carabinieri Reali diventano arma del Regio Esercito mediante il Regio Decreto 24 gennaio 1861alla pari delle altre armi e reparti della fanteria, cavalleria, artiglieria.

Eccelsa, storica, Istituzione, ineccepibile protezione, orgoglio della nostra Nazione; etica, sacrificio, fedeltà la carta d’identità. Sensibile alle ingiustizie, alla sofferenza, alla povertà che ledono l’umana dignità, eroi della quotidianità, garanzia di Sicurezza, Democrazia, Libertà; secolare lealtà che mai deluderà. La caserma, simbolo di costante disponibilità per chiunque in difficoltà: aiutare senza distinzione in ossequio alla nobile missione. La Legione, fascino ancestrale meravigliosamente attuale, fiamma splendente, simbolo eloquente; “Nei Secoli Fedele”, ad “Obbedir Tacendo”, la salvaguardia della illustre Nazione, dell’insigne Popolazione. Onore all’Arma dei Carabinieri, al Loro valore sublime espressione del nostro Tricolore. Finché la fiamma brillerà la luce regnerà. Buona Fortuna, Grazie di Tutto.

Andrea Pantaleo