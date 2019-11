DL Sisma: Fraccaro, supera stallo, ricostruzione può partire 

Sulmona, 12 novembre– “Il Governo ha voluto affrontare la ricostruzione post terremoto del 2016-2017 con un decreto ad hoc per il Centro Italia. È un provvedimento che segna una svolta perché non si limita a stanziare i fondi necessari per lo stato di emergenza, ma prevede un insieme di nome di carattere straordinario per le zone colpite dal sisma. Questo decreto ha l’obiettivo di superare una inaccettabile situazione di stallo: con l’impegno comune di tutti ora parte finalmente la ricostruzione”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, a margine del tavolo sul decreto sisma convocato a Palazzo Chigi con l’Anci, i sindaci delle zone colpite, i governatori e i rappresentanti delle Regioni del Centro Italia.

“Con il dl Sisma – aggiunge Fraccaro – abbiamo anzitutto prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza e al contempo abbiamo voluto semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione, essenziali per consentire la ripresa delle zone colpite. Sono state inoltre previste misure di sostegno alla popolazione, alle attività imprenditoriali e agli stessi Comuni, per garantire che accanto al risanamento del territorio ci sia anche la ricostruzione del tessuto sociale ed economico. Al tavolo ci siamo confrontati con Comuni e Regioni per valutare le misure che potranno completare l’impianto di norme ora all’esame della Camera. L’obiettivo è approvare in tempi rapidi un provvedimento organico e incisivo che possa garantire senza ulteriori indugi il ritorno alla normalità. Il Governo – conclude Fraccaro – è al fianco di cittadini ed Enti locali e sta dando risposte concrete ed efficaci alle giuste esigenze delle comunità colpite”.(h.18,30)