Dl Rilancio: trovata l’intesa nella notte.Oggi l’approvazione.Forse

Sulmona, 13 maggio- E’ arrivato nella notte l’accordo sulla regolarizzazione dei migranti che, insieme alla quadratura delle coperture delle misure economiche, apre la strada all’approdo del decreto Rilancio nel Consiglio dei ministri. La riunione, dopo essere slittata per giorni e dopo un estremo tentativo di convocazione nella notte, è in programma per la giornata di oggi.Lo anticipa stamani il Corriere della Sera. Secondo il giornale milanese da Palazzo Chigi dichiarano «raggiunto l’accordo politico». «Nessun problema di coperture», assicurano poi dal ministero dell’Economia: arrivano 10 miliardi per la cig, 4 miliardi per il taglio dell’Irap e 6 miliardi per le Pmi, 2 miliardi per l’adeguamento di negozi e attività produttive alle norme anti Covid, 2 miliardi per misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 per sanità e sicurezza. Una maxi manovra da 55 miliardi che ha costretto il governo a chiedere lo slittamento dell’approvazione nella gionrata di oggi Tante le misure previste nel provvedimento Sul fronte economico, spiega ancora il Corriere della Sera,dopo i problemi emersi al tavolo tecnico in particolare sulle coperture della cassa integrazione, il ministero dell’Economia assicura che non ci sono problemi sulle risorse. Tra le varie misure in attesa del via libera del Consiglio dei ministri di oggi arrivano 2 miliardi per gli interventi che consentiranno la ripartenza delle attività produttive e dei negozi adeguandosi alle norme anti-Covid, circa 10 miliardi per ulteriori settimane di Cig e 4 miliardi e mezzo per il bonus autonomi, 12 miliardi di liquidità agli enti locali per il pagamento tempestivo dei propri debiti nei confronti dei fornitori, azzeramento dell’Iva per i dispositivi di protezione individuali, 500 milioni per colf e badanti. Il ministro della Salute Roberto Speranza conferma i 3,25 miliardi per assumere 9.600 infermieri e aumentare del 115% i posti in terapia intensiva. Confermata anche la cancellazione dell’Irap per le imprese fino a 250 milioni di fatturato, spunta infine l’ipotesi di una vendita di immobili pubblici.(h.8,00)