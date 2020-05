Dl rilancio per Furlan (Cisl), il giudizio “è molto positivo”

Sulmona, 14 maggio– “Il giudizio è molto positivo. Ci sono 15 miliardi per la cassa integrazione, altri cinque per il sostegno al reddito di lavoratori autonomi e stagionali. Può sembrare un dettaglio secondario ma, sela norma è confermata, considero un fatto molto positivo aver sbloccato la contrattazione di secondo livello per i lavoratori della sanità investendo cifre importanti. Lo afferma Annamaria Furlan segretaria generale della Cisl in una intervista a La Stampa. Tuttavia la manovra configurata nel Dl rilancio “non basterà” anche per affrontare l’autunno. “Occorre sbloccare i cento miliardi tuttora inutilizzati per le infrastrutture. Per ripartire occorrono investimenti in energia pulita e innovazione. Un patto sociale – prosegue – per puntare su ricerca, scuola, formazione, digitalizzazione. E c’è bisogno di coesione e partecipazione nelle aziende”.(h.8,00)