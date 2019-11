Discarica di Noce Mattei, opposizioni all’attacco. Subito in Consiglio comunale

I Consiglieri comunali Balassone,Perrotta,Pingue,Salvati e Tirabassi alzano la voce e chiedono che il problema approdi in Aula. Nella precedente seduta la domanda di attualità presentata da Roberta Salvati non era stata discussa per problemi tecnici e burocratici ma anche per l’assenza del sindaco. Ora il documento è stato sottoscritto da altri consiglieri per chiedere risposte puntuali e tempestive su una vicenda che preoccupa non poco molti cittadini per arrivare ad un Consiglio straordinario ad hoc-

Sulmona, 18 novembre– Nel mese di agosto 2019 gli abitanti della frazione Marane sono scesi per le strade al fine di protestare per l’odore nauseabondo che arrivava dalla discarica di Noce Mattei fino ad arrivare a richiedere l’intervento dei Carabinieri, che a seguito di un sopralluogo da parte di Arta e Asl, quest’ultime hanno dichiarato che “gli impianti di trattamento meccanico biologico sono in regolare esercizio e all’esterno del perimetro dello stabilimento gli odori del materiale in maturazione risultano appena percettibili”.

Il responso ha lasciato forti perplessità negli abitanti della frazione Marane e della località Cappuccini, poiché il cattivo odore è rimasto persistente, ed incide sulla qualità della vita e della salute, che sono interessi diffusi e collettivi tutelati giuridicamente.

Con questi presupposti come opposizione abbiamo sentito l’esigenza di ottenere delle risposte dal Sindaco Annamaria Casini, in qualità di autorità sanitaria sul territorio comunale, che tra l’altro ha già ricevuto i residenti della frazione Marane, dichiarandosi pronta a chiedere ulteriori verifiche a tutela della salute dei cittadini.

La mozione era stata presentata come domanda d’attualità nello scorso consiglio comunale dal consigliere Roberta Salvati, ma non è stato discusso per motivi tecnico/burocratici e soprattutto perché il Sindaco non era presente alla seduta e nessuno dei suoi assessori ho potuto o voluto rispondere in merito.

Oggi il documento condiviso e sottoscritto dai consiglieri di opposizione Balassone, Perrotta, Pingue, Salvati e Tirabassi sarà oggetto di discussione nel prossimo consiglio comunale, perchè esigiamo tutti delle risposte.

La nostra denuncia ad un modus operandi dell’attuale governo cittadino però, non si ferma alla mera critica, noi come opposizione responsabile abbiamo offerto con questo documento una serie di iniziative volte ad alleviare le difficoltà dei residenti e a fare un po’ di luce su una situazione che preoccupa tutti.

A noi interessa il benessere dei cittadini, residenti, non residenti e soprattutto di tutti i lavoratori del Cogesa.

Ad oggi sappiamo che il Comune di Sulmona percepisce un contributo annuo a titolo di ristoro ambientale e che nell’anno 2018 è stato pari a circa 200 mila euro, di cui 100 mila euro furono impegnate nell’anno finanziario per bonifica discariche e centro di raccolta, mentre le restanti 100 mila euro sono confluite nell’avanzo di amministrazione e che nel 2019 tale somma è stata pari a circa 240 mila euro, con lo stesso impegno per bonifica discariche e centro di raccolta, con le restanti 100 mila euro destinate anch’esse a confluire nell’avanzo di amministrazione se non impegnate in opere utili al ristoro ambientale.

Per chi non ne fosse a conoscenza l’avanzo di amministrazione è il posto dove confluiscono, materialmente, a fine anno, tutte le somme non spese non impegnate durante l’anno precedente, somme che non potranno essere riutilizzate con lo stessa destinazione l’anno successivo, anzi che molto probabilmente verranno utilizzate per altro che nulla ha a che fare con il ristoro ambientale e quindi utili ai residenti e cittadini per questo specifico problema.

Infatti come opposizione vogliamo che venga impegnata tutta l’intera somma vista la situazione di criticità ingeneratasi a titolo di ristoro ambientale, con una lunga lista di interventi che potrebbero essere programmati per il benessere dei cittadini, stiamo parlando di opere utili alla comunita come: uno studio-analisi del territorio circostante, dell’acqua, aria e suolo, il miglioramento stradale (rifacimento asfalto, marciapiedi, opere utili alla comunità) nella zone fino a 5 km dalla discarica di Noce Mattei, attivazione di un sistema di videosorveglianza, di verificare le risorse ricevute circa il ristoro ambientale dalle annualità 2013/2019;

di riferire in merito alla bonifica della zona Pastorino nel comune di Sulmona, dichiarato dalla Regione Abruzzo “Sito pericoloso”con delibera 764 del 22/11/2016. In conclusione siamo decisi ad ottenere delle risposte e a combattere l’inerzia che blocca qualsivoglia buona azione rivolta alla nostra comunità.(h. 16,00)