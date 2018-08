Dimissioni D’Alfonso: per Fratelli d’Italia al voto entro fine anno

Sulmona, 9 agosto– “L’annuncio delle dimissioni di D’Alfonso da Presidente della Regione Abruzzo rappresenta la fine di un incubo per gli abruzzesi.Un incubo durato più di 4 anni, in cui il Governo regionale a guida PD si è dimostrato inadeguato al ruolo, autoreferenziale e completamente sordo ai problemi reali dell’Abruzzo.Del resto, un Presidente che sceglie di emigrare al Senato, senza tentare di bissare il suo mandato, è la fotografia più emblematica del fallimento del centrosinistra in Abruzzo. Ci auguriamo ora di non dover assistere a ulteriori stratagemmi tesi ad allungare ulteriormente i tempi per il ritorno al voto. Auspichiamo invece che gli abruzzesi possano eleggere entro la fine dell’anno il nuovo Governo Regionale”.È quanto dichiarano i Coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Giandonato Morra. (h. 19,30)