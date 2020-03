Diciassette marzo 1861, si proclama l’Unità d’Italia

Sulmona, 17 marzo- Oggi è un anniversario importante sia dal punto di vista storico, sia di coesione e valore sociale che unisce indissolubilmente da nord a sud tutti gli italiani. Il diciassette marzo del milleottocentosessantuno viene proclamata l’Unità d’Italia, il nuovo Regno d’Italia il quale termina nel millenovecentoquarantasei. Molte battaglie sono state combattute per annettere il suolo italiano in un’unica patria, in un’unica nazione unita; centouno sono state le guerre, i conflitti armati, che hanno visto immolare le loro vite innumerevoli giovan. L’Italia, all’indomani dell’avventura di Napoleone è divisa in molti stati: il Piemonte Sabaudo a nord, il Regno della Due Sicilie a sud, lo Stato Pontificio al centro, le regioni settentrionali sotto il domino dell’Austria dell’impero austro ungarico, oltre a molti stati controllati dallo straniero.Con l’approvazione della legge 17/3/1861,n.4661 Sua Maestà, Vittorio Emanuele, assume per sé ed i suoi successori in titolo di Re d’Italia. Dal millenovecentoundici, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’unificazione italiana, diviene festa nazionale per ricordare sempre i valori dell’unità del paese, le giovani vite immolate.Il Risorgimento italiano con le sue battaglie, avvenimenti, entrati di consegue l’ambito sogno divenuto realtà, quello di unificare il suolo italiano con un’unica bandiera il tricolore.

Il completamento dell’unificazione del territorio italiano si avrà definitivamente al termine della prima guerra mondiale. Si avranno le guerre d’indipendenza con le quali si uniranno i territori italiani quali la Lombardia, il Veneto, in seguito si avrà la spedizione dei Mille nel Regno della Due Sicilie, sino alla prima guerra mondiale per il Trentino ed il Friuli. La prima guerra mondiale per l’Italia può forse essere definita la quarta guerra d’indipendenza in quanto, il paese, vince il conflitto; seguirà la diramazione della vittoria con l’Austria Ungheria che si arrende all’Italia firmando lo storico armistizio a Villa Giusti. A seguito del trattato di Saint Germain ed Layne, stipulato nel millenovecentodiciannove, l’Italia completa la sua unificazione annettendo Trento,Trieste. Molti saranno personaggi che caratterizzeranno tale momento storico, da Giuseppe Garibaldi, ai Fratelli Bandiera, Luciano Manara ed altri ancora. Sino al millenovecentoquarantasei l’Italia sarà una monarchia costituzionale, avente come carta costituzionale lo Statuto Albertino, carta elargita nel milleottocentoquarantotto da Carlo Alberto di Savoia ai sudditi del Regno di Sardegna.

Il millenovecentoquarantasei è l’anno del Referendum Monarchia Repubblica evento storico che avviene il due e tre giugno. Si vota domenica due giugno dalle ore sette alle ore venti e lunedì tre dalle ore sette alle dodici. In Italia la Monarchia Sabauda termina il 13 giugno 1946 alle ore sedici e dieci quando Umberto II di Savoia, una volta lasciato il Palazzo del Quirinale, parte dall’aeroporto di Ciampino diretto in Portogallo. Il 10 giugno 1946 dieci la Corte di Cassazione procede a sommare i voti con la Repubblica la quale ottiene 12.672.767 voti, la Monarchia 10.688.905. Fra luci ed ombre il Referendum istituzionale vede la vittoria della Repubblica la quale oggi ci esprime; l’Italia, l’Unità Italiana, si è realizzata con il sangue di molti giovani. La nostra bandiera italiana, il Tricolore, ha una storia celebre. Ufficialmente la bandiera tricolore nasce a Reggio Emilia nel gennaio del millesettecentonovantasette quando, il parlamento della Repubblica Cispadana, procede a rendere universale lo Stendardo o la bandiera Cispadana nei tre colori verde, bianco, rosso Il diciassette marzo, per l’Italia è data storica fondamentale, per non dimenticare mai quanti sono morti per realizzare l’Italia di oggi con la sue storia ed avvenimenti illustri.

Andrea Pantaleo