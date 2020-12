( dibattito): Nardella(Uil), ecco le mie proposte per costruire la Sulmona che vogliamo

Sulmona, 30 dicembre– Una città insistente in un contesto territoriale impostato al verde e che possiede un corredo architettonico e culturale di tutto rispetto non può non investire su tali ambiti. Il turismo, la riconversione energetica e il miglioramento infrastrutturale, uniti alla valorizzazione come si deve dei prodotti locali che tutto il mondo ci invidia ( confetti e aglio rosso) sono le cose sulle quali incentrerei le mie idee di rilancio di questa città.

Il turismo non può che essere di nicchia e deve riuscire ad attrarre gente impegnando a 360 gradi il territorio e le sue risorse.

Creare consorzi ad hoc per il confetto e l’aglio rosso, cosa che purtroppo sì è tentato di farlo seppur con risultati disastrosi, potrebbe favorire il tutto se ad essi viene associata una politica di rilancio delle infrastrutture degne di essere chiamata tale.

Una metropolitana di superficie che colleghi molto meglio Sulmona a Roma, Pescara e L’Aquila dovrebbe rappresentare una sorta di punto di partenza poiché un turismo senza buoni collegamenti è difficile che decolli.

Una politica che coinvolga in maniera diretta la cittadinanza, trasformando in un palazzo di vetro la casa comunale, dovrebbe stare alla base della costruzione di un nuovo modo di fare amministrazione. Tutti devono essere coinvolti e sentirsi responsabilizzati.

Sostituire la politica del dire con quella del fare, favorendo il volontariato anziché osteggiarlo, dovrebbe rappresentare un altro ingrediente sul quale poggiare il proprio credo politico.

Sfruttare la cosa che accomuna molto i sulmonesi, vale a dire la sana competizione, potrebbe servire a mettere su una sorta di gara di cittadinanza che potrebbe da sola trasformare Sulmona in una sorta di capitale del volontariato civico da incentivare attraverso l’istituzione di un premio o una sorta di palio del volontariato.

Coinvolgere le scuole in un processo di sensibilizzazione al rispetto del bene comune magari dandogli in concessione uno spazio verde da adottare sarebbe bello e produttivo.Copiare ciò che di buono gli altri di altre città turistiche hanno fatto per renderla appetibile ai turisti deve rappresentare un valore aggiunto e non un motivo di cui vergognarsi.

Penso a tal proposito a cosa hanno fatto di Volterra, San Gimignano e molti altri centri i loro abitanti.Pedonalizzazione e potenziamento dei mezzi di trasporto sostenibili aiuterebbero sicuramente.

Mantenere costantemente pulita ed in ordine la città aiuterebbe ancor di più. Permettetemi infine di dire un’ultima cosa…perché si investe così poco sulla figura di Celestino V?

Perché Sulmona che è il punto di riferimento per questo Santo ottiene così poco lasciando che sia L’Aquila a investire molto su di lui?

Mauro Nardella

(componente della segreteria confederale CST UIL Adriatica Gran Sasso)