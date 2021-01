( dibattito)- La città che vogliamo

Continua il dibattito avviato dal nostro giornale per stimolare la partecipazione attiva dei sulmonesi a ricercare forme nuove di impegno volto a costruire una città nuova che ha il diritto, come merita, di sognare un futuro migliore, nonostante le preoccupazioni del momento, le difficoltà che si stanno vivendo e le tante incertezze che sono sempre dietro l’angolo

Sulmona, 17 gennaio -Raccolgo anch’io l’appello lanciato settimane addietro attraverso il suo giornale dall’Associazione “ Patto per Sulmona” avanzare “ almeno tre idee” per la città che vogliamo ovvero la città del futuro. Un tentativo lodevole per rompere la monotonia di un dibattito stanco e inutile che si trascina da tempo a Sulmona caratterizzato spesso da polemiche a tratti fastidiose ma scarsamente utili che non rimuovono taluni comportamenti e non aiutano a costruire nulla di buono.

Eppure la città ha bisogno di uomini e donne capaci di guidare le politiche del futuro, ma anche di idee forti su cui costruire un progetto condiviso, aperto e soprattutto moderno. Non mi piacciaono quelle persone ( quasi sempre le stesse) che si lamentano sempre e non propongono mai nulla. E allora anch’io vorrei contribuire al dibattito in corso con qualche proposta semplice semplice ma sincera e convnta. Le mie tre idee sono:

a) nessun progetto che si intende perseguire non puo’ non partire da un’attenta analisi della crisi esistente ( sociale,politica,economica ecc.) che Sulmona ed il Centro Abruzzo stanno vivendo per arrivare alle scelte per il futuro. Bisogna capire bene cos’è successo dagli inizi degli anni ottanta dopo che erano stati percepiti segnali importanti di una ripresa. Ma bisogna anche capire oggi quali sono gli strumenti necessari per correggere, e quindi migliorare, una politica adeguata per rilanciare la nostra economia. Non serve rimpallarsi responsabilità e negligenze. Per troppi anni la città è stata divisa, anche quando Sulmona disponeva di Amministrazioni comunali efficienti e adeguate, una parte della città era sempe e comunque contro. Oggi non c’è piu’ tempo perché fra qualche mese quando arriverà la nuova Amministrazione Comunale, indipendentemente dal suo coloroe politico, in queste condizioni non potrà fare di piu’ e di meglio.

b)- Fra le priorità di cui la città potrebbe aver bisogno resta quella di un forte impegno per le politiche sociali che sono alla base di qualsiasi iniziativa per costruire la nuova città e che riguardano tutti e i diversi settori: da quello assitenziale,a quello socio sanitario,da quello rivolto alla terza età, alle fasce piu’ deboli, a quanti portono dietro un disagio,alla offerta di servizi nuovi e mirati alla persona, per finire alle politiche rivolte ai giovani. Certo sono necessari progetti, risorse e idee chiare.

c)- Costruire un nuovo rapporto con il territorio.Personalmente sono convinto che la città oggi con qualsiasi forma di futura amministrazione non è piu’in grado di poter camminare da sola un po’ perché non abbiamo la forza per competere con città piu’ grandi e piu’ organizzate quando perché è cambiata la politica regionale, nazionale ed, aggungo, europea. Sulmona per poter sopravvivere deve tornare( o iniziare) ad essere la guida di un territorio piu’ ampio per iniziare a costruire insieme una politica diversa. Come fare? Questo va discusso, anche da subito ,perché nessun sindaco , nessuna forza politica puo’ fare da solo per il futuro se non sarà in grado di esaltare la cutura della partecipazione

Grazie della disponibilità e auguri alla nostra Sulmona Marcello Di Censo

( foto di Andrea Pantaleo)