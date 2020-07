( dibattito): Bicincontriamoci,la pedonalizzazione solo primo passo importante.

Sulmona, 19 luglio– Sul fatto che la delibera per la pedonalizzazione sia un passo importante ci siamo già espressi, come pure sulla necessità che non resti un provvedimento isolato ma che deve far parte di un progetto più articolato che comprenda tutta la città. Assistiamo invece in questi giorni ad un feroce dibattito incentrato solo sulla chiusura di corso Ovidio. Non si parla d’altro, come se fosse una questione di vita o di morte, come se non ci fossero altri problemi in città.

Sinceramente siamo un po’ stanchi di ripeterlo, ma l’unico modo per affrontare in maniera organica questo tipo di problematiche, resta solo il PUMS ( Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 recante “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/05/17A06675/sg che, redatto da professionisti in collaborazione con la cittadinanza e i vari portatori di interesse, aprirebbe le porte a finanziamenti a livello regionale, nazionale ed europeo.

Questi concetti li abbiamo esposti per la prima volta nel 2014 in una conferenza tenuta dall’architetto Raffaele Di Marcello e dall’ingegner Luciano Cera e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Comunale, poi ancora con gli stessi nel 2017 in un evento rivolto agli architetti della provincia dell’Aquila. E poi ancora e ancora in moltissime occasioni fino all’esaurimento, nella speranza che il concetto potesse entrare nelle teste di chi deve prendere le decisioni. A forza di insistere però notiamo con piacere che in questi giorni da più parti anche contrapposte si chiede un progetto di mobilità per Sulmona e non solo la semplice pedonalizzazione del corso. Ora, se queste richieste siano puramente strumentali o nate da un effettivo convincimento non lo sappiamo, ma a questi signori chiediamo DOVE ERANO quando nel 2017 l’allora assessore Cristian La Civita su nostro input riuscì a stanziare 40 mila euro per la redazione di un PUMS, somma che fu poi spostata al bilancio dell’anno successivo con l’assessore Antonio Angelone? e soprattutto DOVE ERANO ( perché c’erano tutti, maggioranza e opposizione) quando questi fondi nel 2019 sono stati definitivamente dirottati su non ben precisate opere?

A quest’ora staremmo un pezzo avanti perché Sulmona non è Roma né N.Y. e qualunque problema potrebbe essere facilmente risolvibile con un po’ di buona volontà.È proprio vero, tutti amano dare fiato alle trombe facendosi portatori di interessi vari, ma perdendo di vista l’interesse principale che è quello del bene comune e di Sulmona tutta, centro e periferia.Tolto questo sassolino dalla scarpa ci sentiamo più leggeri e invitiamo tutti a un dibattito serio e costruttivo che possa spingere l’amministrazione a mettere in campo provvedimenti organici e fondi mirati per concretizzarli. Così stamani l’Associazione Fiab Sulmona Bicincontriamoci (h.10,00)