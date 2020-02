Lega su vicenda Apc: Caro Febbo, a Sulmona abbiamo tolto l’anello al naso

“Febbo il mistificatore”: il coordinatore cittadino della Lega di Sulmona, Nicola Di Simone, critica l’operato dell’assessore in merito alla vicenda dell’APC(l’Agenzia di Promozione Culturale). La dura presa di posizione è divenuta già un ‘ caso’ e fa discutere ma in città ha trovato molti consensi

Sulmona, 6 febbraio – “L’assessore Febbo, politico di lungo corso ed abile mistificatore, pensa di trattare Sulmona e i suoi cittadini al pari di una tribù di pastori degli altipiani etiopi, (con tutto il rispetto per i ‘mitici pastori etiopi’!)”. È quanto dichiara Nicola Di Simone, coordinatore della Lega a Sulmona, in merito alle posizioni dell’assessore regionale con delega alla cultura Mauro Febbo sulla vicenda dell’APC. Una posizione che gli osservatori politici più’ attenti considerano già un ‘ caso’ e fa discutere molto dentro, e fuori, il centro destra ma che piace tanto ai sulmonesi dopo le tante chiacchiere e polemiche spicciole di molti partiti e movimenti

“Premesso che nutro forti dubbi- rileva Di Simone– sul fatto che Febbo abbia chiaro dove si trovi Sulmona, ma sicuramente non sa dove si trova palazzo Portoghesi (da lui definito palazzo storico) e quale è stata la sua funzione ed importanza dello stesso per Sulmona. Febbo, il mistificatore, nel vano tentativo di nascondere l’ennesimo scippo alla città, di cui lui ha tutto il merito e la paternità, si è addirittura travestito da difensore delle nostre attività culturali. Nulla di più falso. Vere e proprie balle. Confonde i fondi del Masterplan ed altri sul turismo e cultura, già finanziati precedentemente, per nascondere le sue malefatte. I servizi culturali sono altra cosa”.

“Inoltre non risulta negli uffici regionali che lui si sia mai interessato prima di ieri della procedura di alienazione della sede dell’ ex Istituto di Formazione Professionale, ma, vista la sua presunta buona volontà, lo invito a trovare gli ulteriori fondi necessari (circa un milione e mezzo di euro) che mancano per la riparazione di Palazzo Portoghesi (che non è un palazzo costruito dai portoghesi) semmai andrà a buon fine l’asta. Come Lega ci siamo impegnati per mantenere l’autonomia gestionale dell’APC, scontrandoci con chi, per salvaguardare il suo orticello elettorale, ha, di fatto, operato l’ennesima espoliazione ai danni di questa città”.

“A Sulmona abbiamo tolto l’anello al naso da un pezzo, abbiamo addirittura imparato a riconoscere gli amici dai nemici ed oggi sappiamo che questa città ha un nemico in più, si chiama Mauro Febbo. Ce ne ricorderemo”.

Tutto qui. Che dire? Finalmente una dura e secca presa di posizione per rappresentare l’orgoglio civico di una comunità dove la politica sopratutto in questi ultimi tempi si è sempre alimentata di fumo, chiacchiere, prese di posizioni vuote e sopratutto un’affannosa ricerca per apparire e niente più’. Ma questa non è politica che i sulmonesi possono apprezzare.(h. 16,00)