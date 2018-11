Di Sabatino (Pd), su minacce e proiettile recapitati alla Prefettura di Chieti

Reazioni e solidarietà dal tutto il mondo politico abruzzese dopo l’arrivo in Prefettura di Chieti della missiva contenente un proiettile calibro 9 Nel mirino sono finiti il senatore D’Alfonso, gli assessori regionali Silvio Paolucci e Dino Pepe, il sindaco di Lanciano e neo Presidente della Provincia Mario Pupillo con i dirigenti Asl, Flacco e Orsatti

Sulmona, 3 novembre- “Voglio esprimere a nome mio, dei quattro segretari provinciali, Gianni Cordisco, Gabriele Minosse, Francesco Piacente, Enisio Tocco, e di tutta la comunità politica del Pd abruzzese solidarietà e vicinanza a Luciano D’Alfonso, agli assessori Silvio Paolucci e Dino Pepe, a Mario Pupillo, al manager della Asl di Lanciano Vasto Chieti Pasquale Flacco e al direttore Vincenzo Orsatti per il vile atto minatorio che hanno subito”. Con queste parole il Segretario regionale del Pd Abruzzo Renzo Di Sabatino ( nella foto) interviene sull’inquietante episodio che si è registrato ieri negli uffici della prefettura di Chieti.

“Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e siamo certi che il responsabile, o i responsabili, di questo gesto indegno sarà presto individuato e consegnato alla giustizia – continua Di Sabatino -. Non possiamo, però, non manifestare tutta la nostra preoccupazione e indignazione per il clima di odio che si respira in questi ultimi mesi nel nostro Paese, dove gesti del genere, ormai, si contano sempre più spesso. Rivolgiamo un invito, quindi, a tutte le forze politiche e ai rappresentanti delle istituzioni ad abbassare i toni e a riportare il legittimo scontro democratico all’interno dei binari della civiltà e del buonsenso. Oggi, più che mai, abbiamo il dovere di impegnarci tutti in questa direzione, prima di assistere ad una deriva di odio e violenza incontenibile, che potrà colpire chiunque di noi indistintamente”. (h.16,30)