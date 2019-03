Di Sabatino (PD) : “Grande festa della democrazia, affluenza eccezionale”

Sulmona, 3 marzo- “L’ottimo dato sull’affluenza, nazionale e locale, dimostra che il Partito Democratico ha ancora molto da dire e da dare all’Italia e all’Abruzzo”. Con queste parole il Segretario regionale del Pd Abruzzo Renzo Di Sabatino interviene questa sera per commentare le primarie che si sono svolte nella giornata di oggi.

“Oggi, in Abruzzo, migliaia di persone si sono recate nei gazebo per esprimere la loro preferenza sul futuro leader del Partito Democratico – ha aggiunto Di Sabatino -. Il popolo Dem ha risposto al nostro appello con decisione e fermezza, ribadendo, se ce ne fosse bisogno, che il Pd è ancora in grado di incarnare quei valori e quei principi in cui si riconosce il centrosinistra.

Il popolo democratico esiste ed è la miglior risposta a chiunque pensi che di un partito popolare e progressista se ne possa fare a meno.Questa partecipazione mostra che, quelle di oggi, non erano solo votazioni per eleggere un Segretario, ma era un voto per il futuro della nostra regione e del nostro Paese. Un voto che verrà rispettato, qualsiasi sia il risultato, da tutte le parti che hanno contribuito a questa bellissima giornata.

Ringrazio tutti i volontari e gli attivisti che si sono impegnati per garantire che questa festa della democrazia si svolgesse nel migliore dei modi, in totale correttezza, e tutte le persone che si sono recate nei seggi, dando un nuovo stimolo e un più forte impulso alla nostra azione politica. Fra qualche ora, probabilmente, conosceremo il nome del futuro Segretario nazionale e ciò che è certo è che, da domani, lui sarà il Segretario di tutti e tutti lo sosterremo e lo affiancheremo nella rinascita del Pd”.(h. 21,00)