Di Renzo e Ottaviani rappresenteranno l’Abruzzo al meeting indo di Ancona

Sulmona, 3 marzo– Domenica 6 marzo si chiude la stagione indoor e nell’ultima manifestazione del 2022 arriva puntuale anche la convocazione in rappresentativa abruzzese di Serena Di Renzo e Simone Ottaviani. I due giovani atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini sono stati convocati nella squadra regionale che prenderà parte al Meeting denominato “ Ai confini delle Marche” dove appunto saranno presenti tutte le regioni del centro meridione e non solo cioè Lazio, Puglia, Toscana , Marche , Umbria ,Molise , Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e naturalmente Abruzzo.

La manifestazione, dove i due atleti sulmonesi saranno impegnati, è programmata sull’anello indoor di Ancona. Serena correrà i m 200 e la staffetta 4×200 , mentre Simone si confronterà con gli altri rappresentanti nel salto in alto. Va detto che i due giovani ovidiani rappresentano un punto importante per la squadra abruzzese in quanto sia Serena che Simone hanno dimostrato, in tutta la stagione indoor, di valere la convocazione perché ambedue risultano i migliori in regione nelle loro specialità.