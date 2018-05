Di Marzio: i confetti Pelino di Sulmona protagonisti sui media internazionali

Sulmona, 17 maggio– “È con gioia e tanto orgoglio che formulo i più sinceri auguri alla Confetti Pelino. Le imminenti nozze reali del Principe Harry e Meghan Markle avranno come protagonista uno dei nostri prodotti d’eccellenza: il confetto. Tradizione, tipicità e dedizione per la propria azienda fanno sì che la confetti Pelino, una delle più antiche realtà imprenditoriali presente nel nostro territorio, sia ambasciatrice nel mondo della nostra amata città “. Lo scrive oggi il Presidente del Consiglo comnale di Sulmona, Katia Di Marzio, commentando la notizia che vede protagonista la città di Sulmona sui media nternazionali attraverso i Confetti Pelino

“Un ulteriore prestigioso riconoscimento, di fatto, alle produzioni autoctonedelle nostre terre, autentiche prelibatezze enogastronomiche, che testimonia- scrive ancora Di Marzio- anche l’importante opera di valorizzazione e necessarie innovazioni da parte del locale eprezioso tessuto produttivo agroalimentare tale da farne un portentoso compartoeconomico che va ancora di più tutelato, supportato e potenziato, anche da partedelle istituzioni, attraverso investimenti in eventi promozionali, fiere, concorsi epremi, formazione e progetti di filiera, per le forti potenzialità in termini di Pil ed occupazione vera.Energia preziosa per la nostra comunità” . (h. 15,00)