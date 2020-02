Di Girolamo(M5S), quasi 36 milioni dal Governo all’Abruzzo per la viabilità provinciale

Sulmona, 29 febbraio.- “C’è un’importante notizia oggi per la sicurezza dei cittadini e per il rilancio economico legato all’apertura di nuovi cantieri. Si tratta di 995 milioni di euro, destinati dallo schema di Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lavori straordinari sulle strade provinciali. La ripartizione terrà conto della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico”.Lo annuncia la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo(M5S)

“Grazie all’impegno del viceministro Giancarlo Cancelleri- spiega la Di Girolamo- all’Abruzzo spettano circa 36 milioni di euro ripartiti per le quattro province dal 2020 al 2024. 10.741.298 sono destinati alla provincia dell’Aquila, 10.498.122 per la provincia di Chieti, 8.563.921 spettano alla provincia di Teramo e 6.105.233 alla provincia di Pescara.

Il programma per l’annualità 2020 dovrà essere tramesso alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT entro il termine di 30 gironi dall’entrata in vigore del presente Decreto, mentre per le successive annualità il termine ultimo è il 31 ottobre 2020.Continua il lavoro di questo governo, in controtendenza rispetto ai tagli imposti dall’alto agli enti locali e andiamo avanti con azioni concrete volte al ripristino della sicurezza nei territori”.