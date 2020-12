Di Girolamo(M5S): in legge di Bilancio,molta attenzione per l’Abruzzo e per il sud

Sulmona,31 dicembre– La Legge di Bilancio è sempre stata la norma più importante dell’intero anno ma in questo momento storico segnato dalla pandemia assume un’importanza particolare per il rilancio del Paese. Gli impegni assunti in bilancio devono essere valutati insieme ai quattro decreti Ristori già emanati. Complessivamente, nel corso dei mesi di Novembre e Dicembre sono stati stanziati 69 miliardi e sono estremamente soddisfatta per l’attenzione particolare che si è avuta per le regioni del Sud, tra le quali l’Abruzzo. Lo riferisce la Sen. Gabriella Di Girolamo(M5S)

I territori colpiti dal terremoto continuano a godere di particolare attenzione da parte del Governo. È stata prorogata al 31 Marzo la sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori del sisma Centro Italia, quindi anche in Abruzzo, con il fine sia di sostenere l’economia locale sia di permettere il completamento degli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alle popolazioni dei Crateri.

In bilancio ci sono 100 milioni per un Contratto Istituzionale di Sviluppo per le Regioni colpite dal terremoto del 2016; un fondo di 60 milioni per gli anni 2021-2023 per sostenere centri di ricerca e Università e all’Abruzzo vengono destinati 5 milioni di euro all’anno nel 2021, nel 2022 e nel 2023; un fondo di 40 milioni per la ricostruzione delle aree terremotate e alla città di L’Aquila anche per 2021 viene riconosciuto un contributo straordinario di 10 milioni, come già accaduto nel 2020 e nel 2019. Rate di mutui e finanziamenti vengono sospese fino al 31 dicembre 2021. Al fine di mantenere le professionalità acquisite e proseguire i lavori celermente, viene stabilizzato il personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei Comuni colpiti dai terremoti del 2009 e 2016.

“Ma l’Abruzzo- spiega ancora Di Girolamo– non è solo la parte interessata dai crateri sismici e per puntare ad un rapido rilancio del nostro Paese è necessario che per la nostra regione, come per tutte quelle del meridione, diminuisca il divario socio-economico ed infrastrutturale che esiste con il settentrione. A tale scopo, con la modifica del piano di agevolazione “Resto al Sud” si estenderà la platea dei beneficiari, aumentando l’età massima da 45 a 55 anni. Gli sgravi per le assunzioni degli under 35 vengono estesi anche al biennio 2021-2022 e l’esonero della “decontribuzione Sud” viene prorogato fino al 2029 per i soggetti che operano nell’ottica di contrastare la deindustrializzazione. Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali. Lo stesso avviene, per gli anni 2021 e 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Infine, ma non certo per importanza ci tengo ad evidenziare la proroga per tutto il 2022 del superbonus 110%, uno strumento che si rivelerà fondamentale per svecchiare il Paese, rilanciare in modo sostenibile il settore dell’edilizia e garantire prosperità favorendo la transizione ecologica. Secondo uno studio dell’Ance questo incentivo che ci aiuterà a ridurre consumi energetici e relativo inquinamento, rappresenterà un volano dal valore di 3 punti di Pil, in grado di creare 100.000 posti di lavoro all’anno.

Auguro a tutti- conclude- un 2021 all’insegna della rinascita e del ritorno a prospettive di prosperità, benessere e migliore qualità della vita. Sono certa che questa manovra finanziaria sarà un ottimo strumento per raggiungere questi obiettivi”