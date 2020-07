Di Girolamo su Decreto Semplificazioni e la politica dei.. fatti

Sulmona,7 luglio- Nel Decreto Semplificazioni si parla di finanziamenti per lavori da 9 miliardi sulle ferrovie fra cui la velocizzazione della Roma-Pescara per un valore di 700 milioni di euro e il raddoppio della Pescara-Bari per un valore di 600 milioni di euro. Lo rileva questa sera in una nota la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S)

“Da 2 anni il mio lavoro in commissione Trasporti al Senato- spiega Di Girolamo– congiuntamente a quello della collega ed amica Carmela Grippa nell’omonima commissione alla Camera dei Deputati, e insieme al sostegno di colleghi Primo Di Nicola e del sottosegretario Gianluca Castaldi, si è concentrato in particolare su questa infrastruttura, la tratta Pescara-Roma.

Da parlamentare di maggioranza ma prima di tutto come cittadina e utente di quella tratta, esprimo il mio più grande orgoglio per lo sblocco di queste due importanti opere. Ora l’Abruzzo ha un futuro diverso, non è più una speranza ma una realtà che inizia oggi.

Mentre il Centrodestra e il Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio continuano strumentalmente, ad accusare il Governo Conte di immobilismo, di tornare sui propri passi, arriva l’ennesima risposta concreta da parte nostra. Un doveroso ringraziamento – conclude– va anche a tutta la maggioranza parlamentare che ha sostenuto questa importante idea”. (h.18,30)