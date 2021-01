Di Girolamo (M5S),nuove risorse economiche per le imprese di trasporto scolastico

Sulmona,21 gennaio-“Le imprese che effettuano il trasporto scolastico per conto dei Comuni potranno ottenere ulteriori sostegni economici al fine di coprire le perdite subite a causa delle restrizioni necessarie a limitare la diffusione del Covid-19.

Grazie a un fondo di 20 milioni di euro istituito presso il Ministero dei Trasporti, i Comuni potranno erogare contributi fino a 200mila euro alle aziende. Queste ulteriori importanti risorse stanziate per far fronte ai danni economici della pandemia permetteranno alle imprese di coprire la differenza tra l’importo previsto per i servizi di trasporto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto erogato dai Comuni a fronte delle minori prestazioni fornite causa Covid.

Ricordiamo che queste ulteriori risorse arrivano subito dopo quelle già destinate dal Governo nel bando per rendere gli scuolabus più moderni ed ecologici.La scuola è la spina dorsale di un paese civile e necessita della massima attenzione. L’attenzione del Governo per i servizi scolastici si conferma anche in questo ultimo provvedimento”. Così in una nota, la Senatrice Gabriella Di Girolamo.