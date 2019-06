Di Girolamo (M5S): sette piccoli comuni dell’aquilano rischiano di perdere i fondi della legge 145/2018

Sulmona, 18 giugno- Sono sette i piccoli comuni della provincia dell’Aquila che rischiano di perdere i fondi, ad essi destinati dalla legge di bilancio 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.Lo rileva questa sera la sen. Gabriella Di Girolamo (M5S)

“Si rammenta – scrive la Di Girolamo- che Il comma 107 e successivi dell’art.1 della Legge 145/2018, disciplina la destinazione di questi fondi per un importo pari a 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, 50.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e 5.000 abitanti, 70.000 euro per i comuni con popolazione tra i 5.001 e 10.000 abitanti e, infine, 100.000 euro per ciascun comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

Visionando l’aggiornamento dei dati al 12 giugno scorso, riportato dal Ministero, si evidenzia come nella provincia dell’Aquila i comuni di Acciano, Barete, Campotosto, Rocca di Cambio, Tione degli Abruzzi e Vittorito, allo stato dei fatti, stanno correndo il serio rischio di perdere questi importantissimi fondi, il cui importo è pari a 40.000 euro ciascuno, mentre il comune di Capistrello rischia di perderne 70.000.La causa di ciò è attribuibile ad una inerzia del tutto incomprensibile. I suddetti comuni risultano, infatti, gravemente in ritardo nella produzione della necessaria documentazione, non avendo inviato ad oggi alcun progetto per ottenere lo spettante finanziamento. Sollecito pertanto i sindaci dei 7 comuni aquilani sopra elencati a voler procedere con assoluta tempestività all’invio presso il Ministero dei progetti richiesti e nelle dovute forme, al fine di cogliere un’imperdibile opportunità offerta loro da questo governo, volta a rivalutare i piccoli centri e a garanzia di migliori servizi per i propri cittadini”. (h. 20,30)