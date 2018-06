Di Girolamo (M5S): pronta a collaborare con sindaco Casini

Sulmona,5 giugno– Raccolgo con piacere la richiesta di incontro del Sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, che intende estendere l’ attenzione delle istanze e necessità di questo territorio a tutti i parlamentari del M5S eletti nella regione Abruzzo.Lo scrive questa sera la sen. Gabriella Di Girolamo (M5S)

“Si tratterà per me di una replica nonché riconferma dell’impegno profuso nei confronti della mia terra in quanto, in data 13 aprile u.s., il Sindaco ricorderà di avermi accordato un incontro volto proprio all’analisi delle priorità da calendarizzare. In quell’occasione affrontammo le questioni da lei messe a tavolino e la problematica della sicurezza degli edifici scolastici, che giornalmente ospitano i bambini e ragazzi del comprensorio, sicurezza che ad oggi risulta assolutamente relativa e che, a mio avviso, è di massima rilevanza. Poco dopo l’insediamemto fu infatti mia premura chiedere di essere ricevuta dai sindaci dei comuni di Sulmona e Pratola, iniziando dai comuni maggiori per poi incontrare via via anche gli altri, per raccogliere le istanze da presentare ai massimi organi istituzionali del nascente Governo del cambiamento”. (h. 19,00)