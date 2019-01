Di Girolamo (M5S), nella legge di bilancio oltre 3 milioni per strade e scuole abruzzesi

Sulmona, 29 gennaio-“In legge di bilancio 2019 ci sono oltre ulteriori tre milioni di euro per le strade e le scuole abruzzesi”. Ad annunciarlo sono la Senatrice Gabriella Di Girolamo e la Deputata Carmela Grippa che spiegano : “Nella Manovra del Popolo sono stati disposti finanziamenti pari a 3.173.911,20 euro per la manutenzione di strade e scuole nell’ambito dei piani di sicurezza valenza pluriennale. Ricordiamo che il contributo complessivo su tutto il territorio nazionale è pari a 250 milioni di euro e di 14.251.628,36 per la Regione Abruzzo.

Il Movimento 5 Stelle, è da sempre contro le Province, tanto che non ci candidiamo per coerenza con i nostri principi. Tuttavia, ciò non toglie che fintanto che le Province continueranno a gestire soldi pubblici e servizi per i cittadini, noi rinnoviamo il nostro impegno e aumentiamo i soldi per le strade e le scuole da destinare alle Province stesse, affinché garantiscano più efficienti servizi per tutti.

Ecco quindi che il territorio aquilano potrà così usufruire in conclusione di oltre 6 milioni di euro (6.568.949,49) per intervenire sulle criticità storiche Analoghi fondi nella misura di oltre 3.000.000 sono stati messi a disposizione per il territorio chietino, di 2.019.007,46 per la provincia di Pescara e infine di 2.489.760,21 per il teramano concludono la Senatrice Di Girolamo e la Deputata Grippa (h. 17,00)