Di Giandomenico (Italica): fermiamo questa agonia, si torni al voto

-La seduta del Consiglio Comunale di Sulmona ha confermato anche ieri che non ci sono più’ i margini per rimettere in piedi un governo a Palazzo San Francesco adeguato e rappresentativo per ” aggredire” i problemi della città che sono tanti e aspettano risposte. Molti giovani amministratori non hanno ancora compreso la delicatezza del momento, altri inesperti spesso fingono di non accorgersi della condizione in cui versa la città. Secondo il Movimento ” Non c’è mai stata in questi anni un’Amministrazione della cosa pubblica”. Intanto ieri la denuncia degli Architetti con la storia delle 500 pratiche ferme per la ricostruzione post- sisma ha avuto un effetto mediatico incredibile a livello regionale e nazionale

Sulmona, 3 maggio-“Ancora una volta i consiglieri comunali hanno perso l’occasione di dimostrare quello che dicono di essere continuando a promettere di prendersi cura del nostro territorio e dei loro elettori, ma senza risultati concreti – il portavoce di Italica, Alberto Di Giandomenico, interviene a latere dei lavori del Consiglio comunale e visto l’esito della discussione chiede nuove elezioni.

Al coordinatore non piace affatto la marcia in dietro dei consiglieri comunali Deborah D’Amico , con voto favorevole, e Andrea Ramunno che con l’astensione è rimasto vicino al suo sindaco che ieri hanno votato, allineati e coperti, il documento le cui risorse finanziarie restano su carta. Questione di coerenza per il leader del Movimento d’identità e territorio di chi, nemmeno un mese fa, astenendosi dai lavori della Commissione congiunta Bilancio-Opere pubblicheha dichiarato apertamente di uscire dalla maggioranza.

”Ai 2 consiglieri è bastata una semplice promessa dalla politica che, soprattutto in ambito comunale, si consacra all’inganno, alla bugia e alla menzogna – continua Di Giandomenico – Per cambiare idea a loro è bastata qualche rassicurazione a parole sui finanziamenti per la scuola di Bagnaturo. Ingenuità credo che costerà ai consiglieri difficile che possano ricandidarsi con queste premesse. Hanno perso l’opportunità di dimostrare il loro valore, di essere credibili – aggiunge il leader di Italica – Continuiamo a cadere nel baratro assuefatti dalle bugie, vittime degli inganni e dei capricci che hanno perso il sopravvento sul fare buona politica. Stanno lì seduti con un mandato di governo svuotato di contenuti e senza più nemmeno il consenso delettorale. Non c’è mai stata in questi anni un’amministrazione della cosa pubblica, chi resta a palazzo San Francesco oggi non ha ancora inteso il lavoro che deve svolgere, non si è ancora messo a disposizione dei cittadini. Dovrebbero davvero andare a lavorare queste persone per comprendere le responsabilità insite al ruolo che rivestono e per conoscere sul serio le problematiche che annichiliscono questa città mai affrontate dall’assise civica. Non c’è iniziativa e proposta concreta che parta da loro. Chiediamo nuovamente d’interrompere questa agonia e per il bene della nostra città si torni al voto”. (h.9,00)