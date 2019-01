Di Felice all’attacco: non vogliamo mance elettorali da Salvini per Valle Peligna

Sulmona, 25 gennaio– La candidata della Lega nella Valle Peligna, Antonietta La Porta, ha recentemente magnificato la venuta di Salvini a Sulmona, evidenziando in un comunicato le lettere che il Vice Premier Salvini sta inviando in queste ore ai Sindaci di 7402 comuni sotto i 20mila abitanti, con le quali annuncia l’arrivo di quasi 400 milioni di euro complessivi destinati alle opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, questa grande cifra da lui sbloccata con il decreto di assegnazione. Lo scrive oggi in una nota l’Ing. Francesco Di Felice candidato alla Regionali nella lista ” Legnini Presidente”

“Ho preso la mia vecchia calcolatrice da studente universitario e ho fatto una semplice divisione: 400 Milioni diviso 7402 Comuni fa un’assegnazione di 54.000 euro di media a Comune individuato”, dichiara l’Ing. Francesco Di Felice di Vittorito, candidato nella Lista Legnini Presidente alla Regione Abruzzo. “E’ una notizia che conferma l’attenzione del mio partito alla sicurezza degli edifici” ha detto ancora Antonietta La Porta pensando forse alla necessaria ordinaria manutenzione degli edifici scolastici di Sulmona che evidentemente manca ed è a tutti visibile”.

“Dunque – prosegue l’ing. Francesco di Felice – “assumo che La Porta, nomen omen, intende “portare denaro” in Valle Peligna, abbastanza per aggiustare, forse restaurare qualche locale e dare il bianco a una scuola,compito che sarebbe da assegnare normalmente all’improvvida e visibilmente incapace Amministrazione Comunale di Sulmona. E per questo scomoda il Vice Premier Salvini ? Sarebbe questa la visione della Lega per lo sviluppo della Valle Peligna ? Ma forse ho sbagliato i calcoli, magari La Porta intendeva che per ogni Comune della Valle Peligna dovessero giungere almeno 5 Milioni di Euro e non 54.000 Euro, e allora, magari, parliamo seriamente di rifare strade, scuole, acquedotti, opere comunitarie utili allo sviluppo di una Valle che sta morendo, lontano dai fari di tutta la politica nazionale. E’ tempo che gli Italici tornino in questa Valle per darle un futuro dignitoso, diverso dalle mance e dalle promesse elettorali. Noi giovani – conclude Di Felice – abbiamo bisogno di futuro e siamo pronti a guadagnarcelo con il lavoro, la cultura, lo sviluppo sostenibile legato al corretto rapporto con le nostre splendide risorse naturali. Basta fake news e inutile propaganda. Pensiamo a lavorare per la Valle Peligna ”.(h. 13,00)