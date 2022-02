Di Benedetto su postazione 118 zona est L’Aquila

Sulmona, 17 febbraio- “L’approvazione all’unanimità della risoluzione da me proposta finalizzata all’attivazione di una seconda postazione del 118 con ambulanza medicalizzata presso il Poliambulatorio di Bazzano/Paganica, che va ad aggiungersi a quella già presente presso l’Ospedale San Salvatore, è per me motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale Americo Di Benedetto a margine della seduta odierna della Commissione Sanità.

“L’istituzione di un secondo presidio territoriale con ambulanza medicalizzata ivi localizzato – prosegue – garantirà finalmente migliori standard temporali di intervento del mezzo di soccorso anche nella zona est della città rimasta finora non servita. E’ noto come il Poliambulatorio di Bazzano/Paganica rappresenti un punto di riferimento territorialmente strategico per i servizi sanitari di tutto il comprensorio, anche delle frazioni e dei Comuni limitrofi, motivo per cui appariva necessario assicurare un servizio di assistenza tempestivo ed adeguato ai pazienti anche in caso di emergenza e/o di urgenza. Mi sento di ringraziare per il risultato raggiunto le 30 associazioni sociali presenti sul territorio che hanno sottoscritto l’iniziativa tramite i promotori Ali Salem, Massimo Scimia e Andrea Tarquini, oltre che i colleghi Consiglieri Santangelo e Pietrucci che hanno ampiamente condiviso la mia proposta” conclude Di Benedetto.