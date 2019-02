D’Eramo (Lega): nessun pericolo per la Questura dell’Aquila

Sulmona, 1 febbraio– “Nessun pericolo per la Questura dell’Aquila- afferma il Deputato leghista Luigi D’Eramo – che grazie all’intervento di Matteo Salvini è pronta ad aumentare l’organico con nuovo personale”. – “Nessun pericolo per la Questura dell’Aquila- afferma il Deputato leghistache grazie all’intervento di Matteo Salvini è pronta ad aumentare l’organico con nuovo personale”.

È esplosa nelle ultime ore la polemica sul declassamento in III fascia della Questura dell’Aquila, ma la Lega Abruzzo, attraverso il deputato aquilano Luigi D’Eramo, chiarisce: “Lo stesso Ministro degli Interni è intervenuto per difendere la Questura aquilana, presidio di legalità e sicurezza, lavorando ad un piccolo, ma sostanziale, incremento di personale per operare sul territorio provinciale. Cambierà la qualifica del Questore, che diventerà un “Dirigente superiore” e non più un “Dirigente generale”, ma non ci sarà nessuna incidenza sull’efficacia del lavoro. Colgo l’occasione – conclude D’Eramo – per ringraziare il Ministro degli Interni Matteo Salvini che aveva promesso di mandare nuovi poliziotti a L’Aquila e che, dopo soli sei mesi, ha mantenuto l’impegno.” (h. 20,30)