Democratici e Popolari per l’Abruzzo, venerdì si riflette sulle elezioni

Pescara,6 novembre- Venerdì 9 novembre alle ore 17.30 al Mediamuseum, su iniziativa del Movimento “Democratici e Popolari per l’Abruzzo” , si terrà un convegno con la partecipazione di Giuseppe De Mita dal significativo e attualissimo titolo: “In nome del popolo sovrano! L’equivoco tra popolari, populisti e popolani”. L”iniziativa rientra anche nel percorso della costituzione della “Rete Bianca”, contenitore di esperienze popolari e cattolico-democratiche e sarà un’occasione per aprire una riflessione sulle elezioni regionali e amministrative del 2019, a cui il Movimento intende fornire il proprio contributo, sostenendo i Candidati a Presidente di Regione e a Sindaco dei Comuni di Pescara e Montesilvano in sintonia con visioni moderate ed in grado di imprimere svolte importanti nel governo del territorio. (h.14,45)